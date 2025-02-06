В Новосибирской области опровергли нашествие саранчи

Ситуацию контролируют от и до оперативные штабы министерства с/х. К тому же, в России каждый год резервируют деньги на борьбу с саранчой и другой напастью. Ранее мы рассказали, что СК разберется в обстоятельствах экстренной посадки самолета на новосибирском поле.