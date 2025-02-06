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Posted 6 февраля, 05:35

Published 6 февраля, 05:35

Modified 6 февраля, 05:37

Updated 6 февраля, 05:37

Саранча не нападет на урожай

В Новосибирской области опровергли нашествие саранчи

6 февраля 2025, 05:35
Фото: 1MI. Саранча не нападет на урожай
Атаку саранчи на поля предсказывали в Новосибирской области: что говорят в Россельхознадзоре.

Из-за теплой зимы предполагалось, что на российских полях ожидается нашествие саранчи. Тогда аграриев предупреждали о возможных рисках. В зоне риска был 21 регион, в том числе и Новосибирская область. Такие данные были представлены Россельхозцентром.

Однако в самом Россельхознадзоре назвали угрозу не столь опасной, так как специалисты научились бороться с вредителями. Для этого есть и опыт и возможности, передает «Агроэксперт», ссылаясь на сотрудницу Россельхознадзора Тамару Астарханову.

Ситуацию контролируют от и до оперативные штабы министерства с/х. К тому же, в России каждый год резервируют деньги на борьбу с саранчой и другой напастью. Ранее мы рассказали, что СК разберется в обстоятельствах экстренной посадки самолета на новосибирском поле.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Сельское хозяйство#Аграрии#Фермеры
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