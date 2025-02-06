В Новосибирской области опровергли нашествие саранчи

Posted 6 февраля, 05:35
Published 6 февраля, 05:35
Modified 6 февраля, 05:37
Updated 6 февраля, 05:37
Из-за теплой зимы предполагалось, что на российских полях ожидается нашествие саранчи. Тогда аграриев предупреждали о возможных рисках. В зоне риска был 21 регион, в том числе и Новосибирская область. Такие данные были представлены Россельхозцентром.
Однако в самом Россельхознадзоре назвали угрозу не столь опасной, так как специалисты научились бороться с вредителями. Для этого есть и опыт и возможности, передает «Агроэксперт», ссылаясь на сотрудницу Россельхознадзора Тамару Астарханову.
Ситуацию контролируют от и до оперативные штабы министерства с/х. К тому же, в России каждый год резервируют деньги на борьбу с саранчой и другой напастью. Ранее мы рассказали, что СК разберется в обстоятельствах экстренной посадки самолета на новосибирском поле.