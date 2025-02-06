Замглавы Новосибирского района запретили уезжать из региона из-за собак-убийц

Posted 6 февраля, 10:06
Published 6 февраля, 10:06
Modified 6 февраля, 10:08
Updated 6 февраля, 10:08
Замглавы администрации Новосибирского района Антон Антонов временно лишён права покидать регион в связи с уголовным делом о халатности, возбуждённым после гибели женщины, растерзанной стаей бродячих собак. Мера пресечения, избранная судом 6 февраля 2025 года, также запрещает ему общаться с участниками процесса, пишет «Прецедент».
Трагедия произошла 23 января возле мусорного полигона «Левобережный» на улице Малыгина. 53-летняя жительница получила смертельные травмы от нападения стаи из собак. Её обнаружили в критическом состоянии, но спасти женщину не удалось — она скончалась до прибытия медиков.
Следственный комитет возбудил дело по статье 293 УК РФ (халатность) в отношении должностных лиц Верх-Тулинского сельсовета, ответственных за отлов животных. Прокуратура выявила, что администрация района игнорировала жалобы жителей на агрессивных собак, что привело к трагедии. Местные жители заявляют, что за два месяца до этого стая напала на работника, вывозившего мусор, но тогда мужчину спасли коллеги.
Сибиряки делят безнадзорных животных на три группировки:
«Кладбищенские» — обитают у Клещихинского кладбища, где обустроили будки;
«Со свалки» — концентрируются возле полигона «Левобережный», привлечённые пищевыми отходами;
«Заводские» — патрулируют промзоны, где находят корм у местных предприятий.
Отлов животных остаётся неэффективным. Собаки научились прятаться от ловцов, возвращаясь после их отъезда. Жители улицы Малыгина отмечают, что стаи даже увеличились после трагедии.