atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 6 февраля, 10:06

Published 6 февраля, 10:06

Modified 6 февраля, 10:08

Updated 6 февраля, 10:08

Собаки нападают на людей

Замглавы Новосибирского района запретили уезжать из региона из-за собак-убийц

6 февраля 2025, 10:06
Фото: 1MI. Собаки нападают на людей
Заместителю главы Новосибирского района ограничили свободу передвижения за пределы региона, о чем информируют источники, знакомые с ситуацией.

Замглавы администрации Новосибирского района Антон Антонов временно лишён права покидать регион в связи с уголовным делом о халатности, возбуждённым после гибели женщины, растерзанной стаей бродячих собак. Мера пресечения, избранная судом 6 февраля 2025 года, также запрещает ему общаться с участниками процесса, пишет «Прецедент».

Трагедия произошла 23 января возле мусорного полигона «Левобережный» на улице Малыгина. 53-летняя жительница получила смертельные травмы от нападения стаи из собак. Её обнаружили в критическом состоянии, но спасти женщину не удалось — она скончалась до прибытия медиков.

Жителям Новосибирска назвали породы собак, которые запрещено выгуливать детям
Узнать подробнее

Следственный комитет возбудил дело по статье 293 УК РФ (халатность) в отношении должностных лиц Верх-Тулинского сельсовета, ответственных за отлов животных. Прокуратура выявила, что администрация района игнорировала жалобы жителей на агрессивных собак, что привело к трагедии. Местные жители заявляют, что за два месяца до этого стая напала на работника, вывозившего мусор, но тогда мужчину спасли коллеги.

Сибиряки делят безнадзорных животных на три группировки:

  • «Кладбищенские» — обитают у Клещихинского кладбища, где обустроили будки;

  • «Со свалки» — концентрируются возле полигона «Левобережный», привлечённые пищевыми отходами;

  • «Заводские» — патрулируют промзоны, где находят корм у местных предприятий.

Отлов животных остаётся неэффективным. Собаки научились прятаться от ловцов, возвращаясь после их отъезда. Жители улицы Малыгина отмечают, что стаи даже увеличились после трагедии.

Как защититься от стаи бродячих собак: советы от новосибирских кинологов
Узнать подробнее
Читайте также:
Тут могут накинуться собаки: карта опасных мест НовосибирскаСтали известны подробности жесткого нападения собак на женщину под Новосибирском«Что там за ад?»: в Новосибирском районе собаки загрызли женщину на Хилке
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Животные#Запрет#Собаки#Трагедия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика