Замглавы Новосибирского района запретили уезжать из региона из-за собак-убийц

Следственный комитет возбудил дело по статье 293 УК РФ (халатность) в отношении должностных лиц Верх-Тулинского сельсовета, ответственных за отлов животных. Прокуратура выявила, что администрация района игнорировала жалобы жителей на агрессивных собак, что привело к трагедии. Местные жители заявляют, что за два месяца до этого стая напала на работника, вывозившего мусор, но тогда мужчину спасли коллеги.