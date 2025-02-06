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Posted 6 февраля, 10:04

Published 6 февраля, 10:04

Modified 6 февраля, 10:06

Updated 6 февраля, 10:06

Сейчас подавляющее количество зон платной парковки сосредоточено на Красном проспекте

Жители Новосибирска против расширения платных парковок: комментарий эксперта

6 февраля 2025, 10:04
Фото: 2GIS. Сейчас подавляющее количество зон платной парковки сосредоточено на Красном проспекте

Жители Новосибирска высказались против расширения платных парковок

Половина участников опроса редакции Atas.Info не понимают, за что они отдают деньги на платных стоянках в центре города.

Новосибирцы прохладно относятся к планам мэрии организовать четыре новых платных парковочных пространства, следует из результатов опроса, проведенного реакцией в нашем телеграм-канале.

Половина проголосовавших выбрала пункт «Категорически против — это попытка брать с людей деньги за воздух». 30% участников опроса смотрят на такие планы с осторожностью и опасаются, что в результате мест для бесплатной парковки будет меньше. И только 20% респондентов уверены, что подобные меры помогут навести порядок на улицах.

Сторонники платы за парковку среди читателей Atas.Info оказались в меньшинстве
Сторонники платы за парковку среди читателей Atas.Info оказались в меньшинстве. Фото: t.me/atasinfo

По мнению руководителя новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР) Вячеслава Ашуркова, расширение платного парковочного пространства в центре следует рассматривать, как упорядочивание транспортной ситуации.

«Давайте посмотрим на нашу действительность — очень многие автовладельцы, приезжая на работу, готовы стоять в центре весь день, а некоторые еще не против и ночь прихватить. Безусловно, введение платы за парковку заставит задуматься о возможности пересесть на общественный транспорт», — говорит собеседник редакции.

Однако, считает Вячеслав Ашурков, для того, чтобы подобный подход сработал, система городского транспорта должна быть комфортна и удобна для пассажиров. Сейчас же, констатирует эксперт, к ее работе достаточно много нареканий. Это и несоблюдение расписания, и длительные интервалы между рейсами. Не добавляет популярности и планомерная политика отказа от продолжительных беспересадочных маршрутов. В результате для того, чтобы добраться до пункта назначения, людям приходится совершать по несколько пересадок.

Нужно понимать, подчеркивает представитель ФАР, что в любом случае, на всех бесплатных парковочных мест в центре Новосибирска не хватит. Но на негативное отношение части горожан к оплате парковочных мест может влиять и фактор относительной непрозрачности использования собранных средств.

«Я думаю, что если бы все эти деньги направляли непосредственно на улучшение ситуации в городе, то очень многие были бы не против. Но сейчас их судьба, как мне кажется, достаточно туманна», — подчеркивает Вячеслав Ашурков.

Заметно изменить ситуацию и отношение горожан к плате за парковку в центре может создание собственной Службы городской эвакуации и парковки (пусть и с областным подчинением), которая бы объединяла сбор денег, контроль за состоянием парковок и борьбу с нарушителями правил стоянки. При этом деятельность такой структуры должна быть полностью прозрачной.

Законодательные возможности для появления подобной службы есть, нужна лишь политическая воля, резюмирует Вячеслав Ашурков.

Дорожная инспекция по парковкам появится в Новосибирске
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