Жители Новосибирска против расширения платных парковок: комментарий эксперта

Posted 6 февраля, 10:04
Published 6 февраля, 10:04
Modified 6 февраля, 10:06
Updated 6 февраля, 10:06
Новосибирцы прохладно относятся к планам мэрии организовать четыре новых платных парковочных пространства, следует из результатов опроса, проведенного реакцией в нашем телеграм-канале.
Половина проголосовавших выбрала пункт «Категорически против — это попытка брать с людей деньги за воздух». 30% участников опроса смотрят на такие планы с осторожностью и опасаются, что в результате мест для бесплатной парковки будет меньше. И только 20% респондентов уверены, что подобные меры помогут навести порядок на улицах.
По мнению руководителя новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР) Вячеслава Ашуркова, расширение платного парковочного пространства в центре следует рассматривать, как упорядочивание транспортной ситуации.
«Давайте посмотрим на нашу действительность — очень многие автовладельцы, приезжая на работу, готовы стоять в центре весь день, а некоторые еще не против и ночь прихватить. Безусловно, введение платы за парковку заставит задуматься о возможности пересесть на общественный транспорт», — говорит собеседник редакции.
Однако, считает Вячеслав Ашурков, для того, чтобы подобный подход сработал, система городского транспорта должна быть комфортна и удобна для пассажиров. Сейчас же, констатирует эксперт, к ее работе достаточно много нареканий. Это и несоблюдение расписания, и длительные интервалы между рейсами. Не добавляет популярности и планомерная политика отказа от продолжительных беспересадочных маршрутов. В результате для того, чтобы добраться до пункта назначения, людям приходится совершать по несколько пересадок.
Нужно понимать, подчеркивает представитель ФАР, что в любом случае, на всех бесплатных парковочных мест в центре Новосибирска не хватит. Но на негативное отношение части горожан к оплате парковочных мест может влиять и фактор относительной непрозрачности использования собранных средств.
«Я думаю, что если бы все эти деньги направляли непосредственно на улучшение ситуации в городе, то очень многие были бы не против. Но сейчас их судьба, как мне кажется, достаточно туманна», — подчеркивает Вячеслав Ашурков.
Заметно изменить ситуацию и отношение горожан к плате за парковку в центре может создание собственной Службы городской эвакуации и парковки (пусть и с областным подчинением), которая бы объединяла сбор денег, контроль за состоянием парковок и борьбу с нарушителями правил стоянки. При этом деятельность такой структуры должна быть полностью прозрачной.
Законодательные возможности для появления подобной службы есть, нужна лишь политическая воля, резюмирует Вячеслав Ашурков.