Жители Новосибирска против расширения платных парковок: комментарий эксперта

Однако, считает Вячеслав Ашурков, для того, чтобы подобный подход сработал, система городского транспорта должна быть комфортна и удобна для пассажиров. Сейчас же, констатирует эксперт, к ее работе достаточно много нареканий. Это и несоблюдение расписания, и длительные интервалы между рейсами. Не добавляет популярности и планомерная политика отказа от продолжительных беспересадочных маршрутов. В результате для того, чтобы добраться до пункта назначения, людям приходится совершать по несколько пересадок.