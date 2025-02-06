Жителям Новосибирска рассказали, как изменится оплата за отопление с весны 2025

Posted 6 февраля, 12:26
Published 6 февраля, 12:26
Modified 6 февраля, 12:28
Updated 6 февраля, 12:28
В настоящий момент в некоторые регионы РФ внедряется система оплаты по факту потребления. Однако, как сообщается, нововведения не затронут Новосибирскую область.
Представители МинЖКХ объяснили, что платеж за отопление останется фиксированным. Сумма платежа формируется исходя из данных прошлого года, благодаря чему не происходит резкого колебания в оплате отопления в течении года.
Как отметили в министерстве, настоящая схема позволяет сохранить субсидии и льготы граждан при оплате услуг ЖКХ.
Об изменениях платежей ЖКХ новосибирцам рассказали ранее.