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Posted 6 февраля, 12:26

Published 6 февраля, 12:26

Modified 6 февраля, 12:28

Updated 6 февраля, 12:28

В Новосибирске будут платить по старой схеме

Жителям Новосибирска рассказали, как изменится оплата за отопление с весны 2025

6 февраля 2025, 12:26
Фото: 1MI. В Новосибирске будут платить по старой схеме
В некоторых регионах с марта 2025 года в силу вступят изменения в порядке оплаты отопления. Стало известно, как будет происходить оплата услуг ЖКХ в Новосибирской области.

В настоящий момент в некоторые регионы РФ внедряется система оплаты по факту потребления. Однако, как сообщается, нововведения не затронут Новосибирскую область.

Представители МинЖКХ объяснили, что платеж за отопление останется фиксированным. Сумма платежа формируется исходя из данных прошлого года, благодаря чему не происходит резкого колебания в оплате отопления в течении года.

Как отметили в министерстве, настоящая схема позволяет сохранить субсидии и льготы граждан при оплате услуг ЖКХ.

Об изменениях платежей ЖКХ новосибирцам рассказали ранее.

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