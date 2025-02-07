18-летняя девушка из Новосибирска продает свою девственность за 600 тысяч рублей

Posted 7 февраля, 10:04
Published 7 февраля, 10:04
Modified 7 февраля, 10:06
Updated 7 февраля, 10:06
Свою невинность решила продать 18-летняя девушка. Она оценила себя на 6500$, что по современному курсу составляет 629 тысяч рублей. Сибирячка ищет отношения как по расчету, так что-то и постоянное. Также бывшая школьница готова к онлайн-общению.
Сама девушка подписала себя под ником Дарья. Она знает английский язык, увлекается музыкой, любит танцы, проходит курсы на хореографа. У нее были школьные отношения без интима. Проверить свое здоровье у врачей до полового акта девушка готова в любой момент.
Перед физическим контактом, Дарья желает пообщаться с мужчиной, чтобы понять друг друга. Только после этого возможно какое-либо продолжение. Другая девушка готова продать себя за 300 тысяч.