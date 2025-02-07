18-летняя девушка из Новосибирска продает свою девственность за 600 тысяч рублей

Свою невинность решила продать 18-летняя девушка. Она оценила себя на 6500$, что по современному курсу составляет 629 тысяч рублей. Сибирячка ищет отношения как по расчету, так что-то и постоянное. Также бывшая школьница готова к онлайн-общению.