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Posted 7 февраля, 10:04

Published 7 февраля, 10:04

Modified 7 февраля, 10:06

Updated 7 февраля, 10:06

Девушка продает девственность

18-летняя девушка из Новосибирска продает свою девственность за 600 тысяч рублей

7 февраля 2025, 10:04
Фото: 1MI. Девушка продает девственность
В Новосибирске свою невинность выставила на продажу молодая девушка: ее анкета есть на бесплатном сайте.

Свою невинность решила продать 18-летняя девушка. Она оценила себя на 6500$, что по современному курсу составляет 629 тысяч рублей. Сибирячка ищет отношения как по расчету, так что-то и постоянное. Также бывшая школьница готова к онлайн-общению.

Сама девушка подписала себя под ником Дарья. Она знает английский язык, увлекается музыкой, любит танцы, проходит курсы на хореографа. У нее были школьные отношения без интима. Проверить свое здоровье у врачей до полового акта девушка готова в любой момент.

Перед физическим контактом, Дарья желает пообщаться с мужчиной, чтобы понять друг друга. Только после этого возможно какое-либо продолжение. Другая девушка готова продать себя за 300 тысяч.

Фото: специальный сайт, где девушки продают невинность
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Продажа#Секс#Девственность#18+
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