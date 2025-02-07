«Домклик» опубликовал рейтинг субъектов РФ со снижением цен на однушки на вторичке

Кроме того, снижение цен на однокомнатные квартиры отмечено в Челябинской области — на 2,6% (до 88 тысяч рублей за кв. метр), а также в Ленинградской и Московской областях, где квадратный метр готовых однокомнатных квартир подешевел на 2,5% (до 142 тысяч рублей) и на 2,3% (до 166 тысяч рублей) соответственно.