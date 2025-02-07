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Posted 7 февраля, 13:57

Published 7 февраля, 13:57

Modified 7 февраля, 13:59

Updated 7 февраля, 13:59

«Домклик» опубликовал рейтинг субъектов РФ со снижением цен на однушки на вторичке

«Домклик» опубликовал рейтинг субъектов РФ со снижением цен на однушки на вторичке

7 февраля 2025, 13:57
Фото: 1MI.
Аналитический центр «Домклик» провёл исследование и составил рейтинг регионов России, где зафиксировано наибольшее снижение стоимости квадратного метра в однокомнатных квартирах на рынке готового жилья.

Для получения данных была проанализирована информация из объявлений на сайте «Домклик» за период с февраля 2024 года по февраль 2025 года. Это позволило определить медианную стоимость квадратного метра для однокомнатных квартир.

Результаты исследования показали, что максимальное снижение цен на однокомнатные квартиры на вторичном рынке недвижимости произошло в Пермском и Красноярском краях и Свердловской области. В Пермском крае цены на однокомнатные квартиры снизились на 4,8%, до 81,7 тысячи рублей за квадратный метр. В Свердловской области снижение составило 4,7%, а стоимость квадратного метра достигла 103,7 тысячи рублей. В Красноярском крае цены снизились на 4,2%, до уровня 109,2 тысячи рублей за квадратный метр. Об этом пишет портал newsnn.ru.

Кроме того, снижение цен на однокомнатные квартиры отмечено в Челябинской области — на 2,6% (до 88 тысяч рублей за кв. метр), а также в Ленинградской и Московской областях, где квадратный метр готовых однокомнатных квартир подешевел на 2,5% (до 142 тысяч рублей) и на 2,3% (до 166 тысяч рублей) соответственно.

Незначительное снижение цены в объявлениях о продаже однокомнатных квартир на вторичном рынке также зафиксировано в Башкортостане — всего на 0,3% за год (до 89 тысяч рублей за кв. метр).

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