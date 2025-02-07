Дополнительные выходные на Пасху и в День Святой Троицы — будут или нет

Posted 7 февраля, 04:25
Published 7 февраля, 04:25
Modified 7 февраля, 04:27
Updated 7 февраля, 04:27
Для жителей России могут организовать новые дополнительные выходные. Известно, что в Государственной думе рассмотрят предложение насчет нерабочих дней в Пасху и в День Святой Троицы.
Помимо этого, еще один дополнительный выходной могут организовать в понедельник после этих воскресных торжеств. Как отмечает чиновники, данные светлые праздники, которые имеют семейные традиции, тоже заслуживают особого внимания от россиян.
На данный момент законопроект отправили на разработку.
Напомним, что в 2025 году жителей Новосибирской области и других городов России, лишили дополнительных выходных в феврале. 23 февраля, хоть и считается государственным праздником, однако выходного в этот день не предвидится.