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Posted 7 февраля, 04:25

Published 7 февраля, 04:25

Modified 7 февраля, 04:27

Updated 7 февраля, 04:27

Новосибирцы смогут отдохнуть в Пасху и в День Святой Троицы.

Дополнительные выходные на Пасху и в День Святой Троицы — будут или нет

7 февраля 2025, 04:25
Фото: Изображение Midjourney. Новосибирцы смогут отдохнуть в Пасху и в День Святой Троицы.

Новые выходные могут появиться на Пасху и в День Святой Троицы для новосибирцев

В Госдуме предложили организовать новые выходные в Пасху и в День Святой Троицы.

Для жителей России могут организовать новые дополнительные выходные. Известно, что в Государственной думе рассмотрят предложение насчет нерабочих дней в Пасху и в День Святой Троицы.

Помимо этого, еще один дополнительный выходной могут организовать в понедельник после этих воскресных торжеств. Как отмечает чиновники, данные светлые праздники, которые имеют семейные традиции, тоже заслуживают особого внимания от россиян.

На данный момент законопроект отправили на разработку.

Напомним, что в 2025 году жителей Новосибирской области и других городов России, лишили дополнительных выходных в феврале. 23 февраля, хоть и считается государственным праздником, однако выходного в этот день не предвидится.

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#Ксения Высотина#Общество#Новосибирск#Выходные#Праздники#Пасха
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