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Posted 7 февраля, 08:42

Published 7 февраля, 08:42

Modified 7 февраля, 08:44

Updated 7 февраля, 08:44

Люди не пострадали

Два автомобиля вспыхнули в Новосибирске — они сгорели дотла

7 февраля 2025, 08:42
Фото: 1MI. Люди не пострадали

В Новосибирске вспыхнули два автомобиля на Красном проспекте

В Новосибирске загорелись два автомобиля, о чем сообщили в МЧС.

Инцидент произошел 7 февраля в Калининском районе на Красном проспекте, 222/2. В один момент на парковке загорелись два автомобиля «Лада Калина» и «ГАЗель».

Также огонь охватил еще одну соседнюю машину Nissan Qashqai. У последней повреждено лишь покрытие, а первые две сгорели полностью.

Происшествие обошлось без пострадавших. На вызов реагировали восемь сотрудников МЧС и две единицы спецтехники. Что стало причиной случившегося, в ведомстве не уточнили.

Видео: АСТ-54.

Недавно в Новосибирской области из горящего сарая спасли козу и куриц. Они были заперты в сарае.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Видео#Новосибирск#Пожар#Автомобиль#МЧС
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