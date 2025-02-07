Два автомобиля вспыхнули в Новосибирске — они сгорели дотла

Posted 7 февраля, 08:42
Published 7 февраля, 08:42
Modified 7 февраля, 08:44
Updated 7 февраля, 08:44
Инцидент произошел 7 февраля в Калининском районе на Красном проспекте, 222/2. В один момент на парковке загорелись два автомобиля «Лада Калина» и «ГАЗель».
Также огонь охватил еще одну соседнюю машину Nissan Qashqai. У последней повреждено лишь покрытие, а первые две сгорели полностью.
Происшествие обошлось без пострадавших. На вызов реагировали восемь сотрудников МЧС и две единицы спецтехники. Что стало причиной случившегося, в ведомстве не уточнили.