Гиены, макаки и кенгуру: кто еще появится в Новосибирском зоопарке

В рамках международного обмена в 2025 году Новосибирский зоопарк пополнит свою коллекцию карликовыми бегемотами, семьей японских макак, идут переговоры о приобретении редкого вида кенгуру — древесного, и бурых гиен. Это животные, появление которых практически гарантировано, сообщил журналистам директор зоопарка Андрей Шило. Список не окончательный, скорее всего, в нем будет больше позиций, но Шило не стал их озвучивать, поскольку договоренности еще не дошли до финальной стадии.