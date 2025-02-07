Гиены, макаки и кенгуру: кто еще появится в Новосибирском зоопарке

Posted 7 февраля, 05:10
Published 7 февраля, 05:10
Modified 7 февраля, 05:12
Updated 7 февраля, 05:12
В рамках международного обмена в 2025 году Новосибирский зоопарк пополнит свою коллекцию карликовыми бегемотами, семьей японских макак, идут переговоры о приобретении редкого вида кенгуру — древесного, и бурых гиен. Это животные, появление которых практически гарантировано, сообщил журналистам директор зоопарка Андрей Шило. Список не окончательный, скорее всего, в нем будет больше позиций, но Шило не стал их озвучивать, поскольку договоренности еще не дошли до финальной стадии.
На текущий момент процедуры обмена животных затруднены из-за международной обстановки.
«Вопрос в санкциях. У тех животных, на которых готовы меняться другие зоопарки, у них кураторы находятся в Европе и Америке в основном. И сейчас, чтобы согласовать отправку того или иного вида, в Эмираты или Индию, или еще куда-то, нужно получить их разрешение. Пока мы еще участвуем в этих программах, дабы не терять свой имидж, мы должны согласовывать», — подчеркнул директор Новосибирского зоопарка.
По словам Андрея Шило, обмен животными с зоопарками стран Европейского союза и США сейчас прекращен, но научные отношения коллеги поддерживают.
О том, кто из животных принесет потомство в течение этого года, читайте в нашем специальном материале.