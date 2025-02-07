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Posted 7 февраля, 15:40

Published 7 февраля, 15:40

Modified 7 февраля, 15:42

Updated 7 февраля, 15:42

Главная елка на Манежной

Из Новосибирска в Москву на Китайский новый год: мероприятия, отели, цены

7 февраля 2025, 15:40
Фото: София Самарина. atas.info. Главная елка на Манежной

Жительница Новосибирска показала, как в Москве празднуют Китайский новый год

Если вы еще не успели побывать в отпуске, или только планируете, но не знаете, как сделать его по-настоящему увлекательным и добавить нотки экзотики, отпразднуйте второй новый год — посетите традиционный азиатский праздник без загранпаспорта в столице России.

Популярность Китайского нового года (Чуньцзе) в мире и в России

Новый год — один из важнейших праздников для Китая и многих других азиатских стран. Однако новый год в представлении китайцев сильно отличается от российского празднества. Так, если для нас Новый год — это главный зимний праздник, то для народа Поднебесной — это чествование приходящей весны.

Дата наступления нового года в Китае меняется из года в год, так как расчеты производятся по лунному календарю. Празднество длится 15 дней: в этом году Китайский Новый год отмечают с 29 января по 12 февраля.

Несмотря на то, что Китай давно официально перешел на всемирную григорианскую систему летоисчисления, а по лунному календарю дни рождения празднуют немногие, в стране строго чтут свои этнические традиции празднования. В праздничные дни члены семьей собираются вместе, обмениваются сувенирами, символизирующими удачу или денежными подарками. Традиционными символами являются бумажные фонарики и красный цвет, а также символы в честь покровителя года — 2025 год станет годом Зеленой Деревянной Змеи.

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По легенде, главные атрибуты празднования, красный цвет, золотые монеты и фонарики способны отпугнуть нечистых духов и отвести неудачу от человека.

Из Новосибирска в Москву: трансфер и проживание

Купить авиабилеты на ближайшее время можно с 6 февраля. По данным сервиса продажи билетов «Авиасейлс» цены на билет в одну сторону начинаются от 7 000 и до 12 000 рублей при выборе эконом-класса. Самый бюджетный билет на рейс без пересадок предлагает компания «Алроса» (7 302), самый дорогой — «Аэрофлот» (12 052). Время в пути составит от 4 до 5 часов.

Если вы предпочитаете путешествовать поездом, по данным РЖД билеты в плацкарте на 6 февраля обойдутся в 6 000, купе — 11 000. Время поездки составит 2 дня 6 часов.

Стоимость прямых авиарейсов
Стоимость билетов
Стоимость прямых авиарейсов. Фото: Авиасейлс

Цены на проживание варьируются в зависимости от локации и типа жилья. Дороже всего обойдутся отели в столичном центре, однако и среди них можно найти щадящие для бюджета варианты на пару дней:

Название и размещение Стоимость на одного гостя Удаленность от центра
Адрон-отель на площади Ильича — эконом-номер На три дня стоит 7 000 Добраться до центра Москвы из отеля можно за 15 минут
Cosmos Moscow VDNH — двуместный номер На три дня обойдется в 12 000 Отель расположен неподалеку от ВДНХ, добраться до других главных центральных достопримечательностей можно за 20 минут поездки на метро
Павелецкая АЭРО— одноместный номер с включенным завтраком На три дня стоит 14 000 Добраться до Кремля на метро можно менее чем за 10 минут.

Можно значительно сэкономить на проживании при выборе студии — апартаменты «У Кремля» обойдутся в 2 950 за сутки. Если вы путешествуете в одиночку, свои услуги вам предложат мини-отели — например, номер с одной кроватью предлагают в «Travel Room Римская» за 1 600 за сутки.

Китайский Новый год: традиции и московский колорит

Фестиваль Китайский новый год начался в столице 28 января. На торжественное открытие на Манежной площади были приглашены посол Китая Чжан Ханьхуэй, представитель МИД РФ Мария Захарова и заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Захарова отметила, что фестиваль отражает значимость двусторонних отношений стран-гарантов стабильности во всем мире России и Китая, показывает пример взаимоуважения разных культур.

Иностранный посол выразил благодарность гостеприимности мэрии Москвы, отметив, что российско-китайские отношения значительно окрепли за три четверти века.

В городе выставили инсталляции, тематические фотозоны, а также многочисленные павильоны с хэнд-мэйд сувенирами от локальных мастеров «Сделано в Москве». В павильонах можно также угостится традиционным азиатским стритфудом, однако приготовьтесь к длинным очередями!

По улицам гуляют актеры в традиционных китайских костюмах, до 9 февраля проводятся тематические развлекательные и культурные мероприятия: на Манежной площади можно посетить концерт национальных китайских инструментов или загадать желание на красном полотне.

Все желающие смогли присоединится к традиционному китайскому ритуалу
Манежная площадь
Площадь Революции
Декорации на Площадь Революции
Фотозона с терракотовыми войнами
Все желающие смогли присоединится к традиционному китайскому ритуалу. Фото: София Самарина. atas.info

Праздничные мероприятия и лучшие места для прогулок

Увидеть елки с огромной пандой или драконом, сделать фото с терракотовой армией, попробовать национальную кухню можно на Манежной площади и далее перейти на Площади Революции. Здесь же проходят тематические мероприятия.

Манежная площадь
Манежная площадь
Манежная площадь
Манежная площадь
Меню азиатского стритфуда на Площади Революции
Манежная площадь. Фото: София Самарина. atas.info

На Кузнецком мосте за зданием ЦУМа можно увидеть выставку оригинальных авторских ёлок.

Кузнецкий мост
Выставка авторских елок
Кузнецкий мост. Фото: София Самарина. atas.info

Множество необычных фотографий также можно сделать в Камергерском Переулке. Во время прогулки можно согреться напитками из павильонов «Московское чаепитие». В павильонах можно также приобрести памятные сувениры и лучшие сорта настоящего китайского чая.

Павильон "Сделано в Москве"
Сувениры
Камергерский Переулок
Павильон "Сделано в Москве". Фото: София Самарина. atas.info

Если же вам больше по душе Северная столица, мы подробно рассказали, как организовать идеальную поезду в Санкт-Петербург.

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