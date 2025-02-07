Как будет развиваться новосибирское метро: честные ответ главы региона

Posted 7 февраля, 01:39
Published 7 февраля, 01:39
Modified 7 февраля, 01:41
Updated 7 февраля, 01:41
Как отметил Андрей Травников, схему развития метро утвердили еще в 2018 году: там есть три очереди. Приоритетом является открытие станции «Спортивная» в Кировском районе. Затем приступят к продлению Дзержинской линии, а третьим направлением станет обновление вагонов поезда.
Однако документация десятилетней давности использоваться не может, пишет АиФ-Новосибирск. Для разработки новой привлекут другую организацию. В настоящий момент объявлен конкурс.
Отметим, что ранее губернатор рассказал о судьбе станции «Спортивная». Фактически она готова, но лишь визуально. Она до сих пор не может пройти экспертизы. Ее ввод планируется в текущем году.