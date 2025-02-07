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Posted 7 февраля, 01:39

Published 7 февраля, 01:39

Modified 7 февраля, 01:41

Updated 7 февраля, 01:41

Что будет с метро

Как будет развиваться новосибирское метро: честные ответ главы региона

7 февраля 2025, 01:39
Фото: atas.info. Что будет с метро

Новосибирский губернатор рассказал о развитии метро

В Новосибирске стало известно, что будет с развитием метрополитена: об этом рассказал губернатор.

Как отметил Андрей Травников, схему развития метро утвердили еще в 2018 году: там есть три очереди. Приоритетом является открытие станции «Спортивная» в Кировском районе. Затем приступят к продлению Дзержинской линии, а третьим направлением станет обновление вагонов поезда.

Однако документация десятилетней давности использоваться не может, пишет АиФ-Новосибирск. Для разработки новой привлекут другую организацию. В настоящий момент объявлен конкурс.

Отметим, что ранее губернатор рассказал о судьбе станции «Спортивная». Фактически она готова, но лишь визуально. Она до сих пор не может пройти экспертизы. Ее ввод планируется в текущем году.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Метро#Развитие
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