Когда в Новосибирске появятся жирафы и зебры: ответ директора зоопарка

Posted 7 февраля, 06:58
Published 7 февраля, 06:58
Modified 7 февраля, 07:00
Updated 7 февраля, 07:00
В Новосибирском зоопарке завершено проектирование комплекса «Африка», где планируется содержание жирафов, зебр, антилоп и других экзотических животных, обитающих на «черном континенте».
«Строим сейчас комплекс для бегемотов, а напротив тем же грунтом отсыпали площадку для газовой котельной и трансформаторной подстанции, которые будут обеспечивать весь комплекс „Африка“, — сообщил журналистам директор зоопарка Андрей Шило.
Часть животных готовы поставить по обмену зоопарки стран Юго-Восточной Азии. Так, о жирафах существует предварительная договоренность с Королевством Таиланд. Однако назвать даже приблизительные сроки начала строительства новых вольер Андрей Шило назвать затруднился. По его словам, африканский комплекс требует значительных финансовых вложений, на текущий момент они оцениваются в 2 млрд рублей.
Источники финансирования не определены. Попытки попасть в программу федеральных национальных проектов закончились неудачей, добавил директор зоопарка.
Комплекс «Азия», где посетители смогут увидеть карликовых бегемотов, планируется полностью запустить в октябре 2025 года.