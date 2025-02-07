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Posted 7 февраля, 06:58

Published 7 февраля, 06:58

Modified 7 февраля, 07:00

Updated 7 февраля, 07:00

Жирафов готовы прислать в Новосибирск из Таиланда

Когда в Новосибирске появятся жирафы и зебры: ответ директора зоопарка

7 февраля 2025, 06:58
Фото: atas.info. Жирафов готовы прислать в Новосибирск из Таиланда

В Новосибирском зоопарке сообщили о строительстве вольер для животных из Африки

Строительство комплекса для содержания африканских животных обойдется примерно в 2 млрд рублей, заявил Андрей Шило.

В Новосибирском зоопарке завершено проектирование комплекса «Африка», где планируется содержание жирафов, зебр, антилоп и других экзотических животных, обитающих на «черном континенте».

«Строим сейчас комплекс для бегемотов, а напротив тем же грунтом отсыпали площадку для газовой котельной и трансформаторной подстанции, которые будут обеспечивать весь комплекс „Африка“, — сообщил журналистам директор зоопарка Андрей Шило.

Часть животных готовы поставить по обмену зоопарки стран Юго-Восточной Азии. Так, о жирафах существует предварительная договоренность с Королевством Таиланд. Однако назвать даже приблизительные сроки начала строительства новых вольер Андрей Шило назвать затруднился. По его словам, африканский комплекс требует значительных финансовых вложений, на текущий момент они оцениваются в 2 млрд рублей.

Источники финансирования не определены. Попытки попасть в программу федеральных национальных проектов закончились неудачей, добавил директор зоопарка.

Комплекс «Азия», где посетители смогут увидеть карликовых бегемотов, планируется полностью запустить в октябре 2025 года.

Гиены, макаки и кенгуру: кто еще появится в Новосибирском зоопарке
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