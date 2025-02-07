Когда в Новосибирске появятся жирафы и зебры: ответ директора зоопарка

Часть животных готовы поставить по обмену зоопарки стран Юго-Восточной Азии. Так, о жирафах существует предварительная договоренность с Королевством Таиланд. Однако назвать даже приблизительные сроки начала строительства новых вольер Андрей Шило назвать затруднился. По его словам, африканский комплекс требует значительных финансовых вложений, на текущий момент они оцениваются в 2 млрд рублей.