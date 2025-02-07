Квартиры для миллионеров выставили на продажу в Новосибирске: как они выглядят

Рынок жилья в Новосибирске не перестает удивлять. Сейчас в областном центре можно купить от «однушки» до 8-комнатной квартиры. Стоимость варьируется от десяти и почти до ста миллионов. Мы подготовили топ-3 новых жилья, которые на сегодняшний считаются самыми дорогими в областном центре.