Квартиры для миллионеров выставили на продажу в Новосибирске: как они выглядят

Posted 7 февраля, 08:06
Published 7 февраля, 08:06
Modified 10 февраля, 05:26
Updated 10 февраля, 05:26
Рынок жилья в Новосибирске не перестает удивлять. Сейчас в областном центре можно купить от «однушки» до 8-комнатной квартиры. Стоимость варьируется от десяти и почти до ста миллионов. Мы подготовили топ-3 новых жилья, которые на сегодняшний считаются самыми дорогими в областном центре.
Одна из дорогостоящих квартир находится районе Заельцовский Новосибирска. Продавец рассказал в описании, что пятикомнатная квартира составляет 278,63 квадратных метров.
В квартире имеются входные зоны с панорамным окнами и с современной мебелью. В жилье присутствуют удобные планировки, а также в окне вид на Обь. Территория круглосуточно охраняется, — рассказывает продавец.
Ее стоимость составляет 83 миллиона рублей.
Еще один дорогостоящее жилье располагается на шоссе Мочищенское. Ее площадь составляет 460 квадратных метров.
Внизу дома имеется паркинг, доступ к которому осуществляется из квартиры. Всего в доме девять квартир. Также отметим, что высота потолков первого этажа более трех метров, — пишет продавец.
Добавляется, что жилье находится в 15 минутах от центра города. Его предлагают за 84 миллиона рублей.
Самой дорогой квартирой на сегодня является пятикомнатная за 85 миллионов рублей. Ее площадь составляет 267.9 квадратных метров.
Квартира находится в районe Академгородкa к продажe предлагается уютная многокомнатная квартира. B жилье присутствует качественный ремонт, а ее площадь и планировкa позволят проживать в комфорте и уюте семье любого составa. B домe произведенa полная замена крыши и ремонт фасадов, — описывает продавец.
Напомним, как ранее мы сообщали о том, что в Новосибирске было выдано более 2% от общего числа ипотек на вторичку.