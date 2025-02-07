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Posted 7 февраля, 08:06

Published 7 февраля, 08:06

Modified 10 февраля, 05:26

Updated 10 февраля, 05:26

В Новосибирске продают квартиры за более, чем 80 млн рублей.

Квартиры для миллионеров выставили на продажу в Новосибирске: как они выглядят

7 февраля 2025, 08:06
Фото: 1MI. В Новосибирске продают квартиры за более, чем 80 млн рублей.

Почти 100 млн рублей стоят три квартиры в Новосибирске

Новосибирцы выставили на продажу квартиры за более 80 миллионов рублей.

Рынок жилья в Новосибирске не перестает удивлять. Сейчас в областном центре можно купить от «однушки» до 8-комнатной квартиры. Стоимость варьируется от десяти и почти до ста миллионов. Мы подготовили топ-3 новых жилья, которые на сегодняшний считаются самыми дорогими в областном центре.

5 комнат за 83 млн рублей

Одна из дорогостоящих квартир находится районе Заельцовский Новосибирска. Продавец рассказал в описании, что пятикомнатная квартира составляет 278,63 квадратных метров.

В квартире имеются входные зоны с панорамным окнами и с современной мебелью. В жилье присутствуют удобные планировки, а также в окне вид на Обь. Территория круглосуточно охраняется, — рассказывает продавец.

Ее стоимость составляет 83 миллиона рублей.

8 комнат за 84 млн рублей

Еще один дорогостоящее жилье располагается на шоссе Мочищенское. Ее площадь составляет 460 квадратных метров.

Внизу дома имеется паркинг, доступ к которому осуществляется из квартиры. Всего в доме девять квартир. Также отметим, что высота потолков первого этажа более трех метров, — пишет продавец.

Добавляется, что жилье находится в 15 минутах от центра города. Его предлагают за 84 миллиона рублей.

5 комнат за 85 млн рублей

Самой дорогой квартирой на сегодня является пятикомнатная за 85 миллионов рублей. Ее площадь составляет 267.9 квадратных метров.

Квартира находится в районe Академгородкa к продажe предлагается уютная многокомнатная квартира. B жилье присутствует качественный ремонт, а ее площадь и планировкa позволят проживать в комфорте и уюте семье любого составa. B домe произведенa полная замена крыши и ремонт фасадов, — описывает продавец.

Напомним, как ранее мы сообщали о том, что в Новосибирске было выдано более 2% от общего числа ипотек на вторичку.

Жизнь в «конуре» на 16 «квадратах»: топ дешевых квартир в новостройках Новосибирска
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#Ксения Высотина#Общество#Новосибирск#Недвижимость#Ипотека#Квартиры
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