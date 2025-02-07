«Магазины для нищих» закрывают, а что происходит со «Светофорами» в Новосибирске

Posted 7 февраля, 09:04
Published 7 февраля, 09:04
Modified 7 февраля, 09:06
Updated 7 февраля, 09:06
В нескольких регионах России начали закрывать магазины «Светофор». Напомним, что сетка принадлежит компании «Торгсервис».
Массовое закрытие торговых точек началось после проверки специалистов Роспотребнадзора. Известно, что сотрудники ведомства нашли нарушения. В некоторых магазинах были найдены просроченные продукты, насекомые, несоблюдение хранения продукции и мусор. Например, в омском магазине специалисты нашли тонну мяса, которая была без необходимых ветеринарных документов. Также, в октябре 2024 года в этом-же магазине было найдено четыре тонны фальсифицированного масла.
Отметим, что в Новосибирске есть 36 магазинов сети «Светофор». Пока что о закрытии в нашем регионе, никто не сообщал. Однако уже отзывы у каждого из них не слишком высокие. Судя по комментариям из сервиса 2ГИС, не всех новосибирцев устраивает качество продуктов и внешний вид товарных полок торговой точки.
«Грязно, не приветливый персонал», — пишут горожане.
Также, одна из жительницы Новосибирска оставила комментарий, насчет просроченных конфет.
3 раза говорили о том, что 5 коробок конфет просрочены почти на пол года. За несколько недель так и не отреагировали. Никакого эффекта. На самих конфетах не смогли найти срок годности (я и продавец) скорей всего он стерт. Но на коробках он есть. 14.11.2023-срок годности 9 месяцев! Очень странно, что так в наглую не реагируют на замечания и продолжают торговать просрочкой! Покупатели будьте осторожны и проверяйте сроки годности перед покупкой, — пишет Кристина М.
Информации о закрытии магазинов «Светофор» в Новосибирске и области пока нет.
Напомним, что ранее мы уже писали про магазин «Светофор» и как в нем нашли просроченные продукты