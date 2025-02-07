«Магазины для нищих» закрывают, а что происходит со «Светофорами» в Новосибирске

Отметим, что в Новосибирске есть 36 магазинов сети «Светофор». Пока что о закрытии в нашем регионе, никто не сообщал. Однако уже отзывы у каждого из них не слишком высокие. Судя по комментариям из сервиса 2ГИС, не всех новосибирцев устраивает качество продуктов и внешний вид товарных полок торговой точки.