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Posted 7 февраля, 09:04

Published 7 февраля, 09:04

Modified 7 февраля, 09:06

Updated 7 февраля, 09:06

Магазины «Светофор» массово начали закрывать в Новосибирске и в других регионах страны.

«Магазины для нищих» закрывают, а что происходит со «Светофорами» в Новосибирске

7 февраля 2025, 09:04
Фото: 1MI. Магазины «Светофор» массово начали закрывать в Новосибирске и в других регионах страны.
Роспотребнадзор нашел нарушения в магазинах «Светофор», поэтому в центральной части страны их масово закрывают.

В нескольких регионах России начали закрывать магазины «Светофор». Напомним, что сетка принадлежит компании «Торгсервис».

Массовое закрытие торговых точек началось после проверки специалистов Роспотребнадзора. Известно, что сотрудники ведомства нашли нарушения. В некоторых магазинах были найдены просроченные продукты, насекомые, несоблюдение хранения продукции и мусор. Например, в омском магазине специалисты нашли тонну мяса, которая была без необходимых ветеринарных документов. Также, в октябре 2024 года в этом-же магазине было найдено четыре тонны фальсифицированного масла.

Отметим, что в Новосибирске есть 36 магазинов сети «Светофор». Пока что о закрытии в нашем регионе, никто не сообщал. Однако уже отзывы у каждого из них не слишком высокие. Судя по комментариям из сервиса 2ГИС, не всех новосибирцев устраивает качество продуктов и внешний вид товарных полок торговой точки.

Фото: 2Гис Новосибирск
«Грязно, не приветливый персонал», — пишут горожане.

Также, одна из жительницы Новосибирска оставила комментарий, насчет просроченных конфет.

3 раза говорили о том, что 5 коробок конфет просрочены почти на пол года. За несколько недель так и не отреагировали. Никакого эффекта. На самих конфетах не смогли найти срок годности (я и продавец) скорей всего он стерт. Но на коробках он есть. 14.11.2023-срок годности 9 месяцев! Очень странно, что так в наглую не реагируют на замечания и продолжают торговать просрочкой! Покупатели будьте осторожны и проверяйте сроки годности перед покупкой, — пишет Кристина М.

Информации о закрытии магазинов «Светофор» в Новосибирске и области пока нет.

Напомним, что ранее мы уже писали про магазин «Светофор» и как в нем нашли просроченные продукты

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#Ксения Высотина#Общество#Новосибирск#Продукты#Роспотребнадзор#Магазин#Товары
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