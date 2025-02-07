atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 7 февраля, 08:42

Published 7 февраля, 08:42

Modified 7 февраля, 08:44

Updated 7 февраля, 08:44

Фигуранта задержали

Молодого жителя Новосибирска арестовали по делу о диверсии

7 февраля 2025, 08:42
Фото: 1MI. Фигуранта задержали
В Новосибирске был арестован мужчина по делу о диверсии, о чем информировали в судебном департаменте.

В пособничестве диверсии (1 ст. 281.1 УК РФ) подозревают 24-летнего мужчину. Молодой новосибирец в феврале текущего года мог склонить школьника к совершению диверсии.

Как полагает следствие, делал он это через Telegram — за деньги. Несовершеннолетнего склонили к поджогу объекта экономической безопасности и обороноспособности РФ. Свою вину обвиняемый признал. Его арестовали до апреля.

Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

Весной прошлого года задержали четырех диверсантов. Они подожгли два релейных шкафа на ж/д, оборудование сотового оператора и бомбардировщик СУ-24, который находится на заводе им. Чкалова. Им назначили от 5 до 7 лет колонии.

Пьяный житель Новосибирска набросился на врачей скорой помощи
Узнать подробнее
Читайте также:
В МТС не захотели объяснять сбой в работе оператора в Новосибирской областиЗамглавы Новосибирского района запретили уезжать из региона из-за собак-убийцПедофила из Новосибирска отправили за решетку на время следствия
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Арест#Диверсия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика