Молодого жителя Новосибирска арестовали по делу о диверсии

Posted 7 февраля, 08:42
Published 7 февраля, 08:42
Modified 7 февраля, 08:44
Updated 7 февраля, 08:44
В пособничестве диверсии (1 ст. 281.1 УК РФ) подозревают 24-летнего мужчину. Молодой новосибирец в феврале текущего года мог склонить школьника к совершению диверсии.
Как полагает следствие, делал он это через Telegram — за деньги. Несовершеннолетнего склонили к поджогу объекта экономической безопасности и обороноспособности РФ. Свою вину обвиняемый признал. Его арестовали до апреля.
Весной прошлого года задержали четырех диверсантов. Они подожгли два релейных шкафа на ж/д, оборудование сотового оператора и бомбардировщик СУ-24, который находится на заводе им. Чкалова. Им назначили от 5 до 7 лет колонии.