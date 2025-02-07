На новосибирских мусорных полигонах нашли переизбыток мышьяка и хрома

Posted 7 февраля, 04:27
Published 7 февраля, 04:27
Modified 7 февраля, 04:29
Updated 7 февраля, 04:29
В Новосибирске и районе на мусорных полигонах нашли переизбыток мышьяка и хрома. Как сообщает Кировский районный суд, теперь МУП «САХ» обязан очистить места скопления мусора.
Уточняется, что сотрудники местного Роспотребнадзора провели проверку на полигонах. Специалисты выявили, что на месте находится предельно допустимая концентрация мышьяка в грунте. Она превышает норму в два раза, а концентрация хрома больше в семь раз.
Известно, что речь идет про Левобережный и Гусинобродский мусорный полигон. После проверки иск в суд был направлен именно Роспотребнадзором по Новосибирской области. В суде было вынесено решение о понуждении исполнения требований санзаконодательства.
Напомним, как ранее сообщалось о том, что «САХ» дал ответ на обвинения главы Искитима в мусорном коллапсе.