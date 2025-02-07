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Posted 7 февраля, 04:27

Published 7 февраля, 04:27

Modified 7 февраля, 04:29

Updated 7 февраля, 04:29

Большую концентрацию мышьяка и хрома нашли на мусорных полигонах в Новосибирске.

На новосибирских мусорных полигонах нашли переизбыток мышьяка и хрома

7 февраля 2025, 04:27
Фото: 1MI. Большую концентрацию мышьяка и хрома нашли на мусорных полигонах в Новосибирске.
Специалисты Роспотребнадзора Новосибирской области установили на мусорных полигонах наличие переизбытка мышьяка и хрома.

В Новосибирске и районе на мусорных полигонах нашли переизбыток мышьяка и хрома. Как сообщает Кировский районный суд, теперь МУП «САХ» обязан очистить места скопления мусора.

Уточняется, что сотрудники местного Роспотребнадзора провели проверку на полигонах. Специалисты выявили, что на месте находится предельно допустимая концентрация мышьяка в грунте. Она превышает норму в два раза, а концентрация хрома больше в семь раз.

Известно, что речь идет про Левобережный и Гусинобродский мусорный полигон. После проверки иск в суд был направлен именно Роспотребнадзором по Новосибирской области. В суде было вынесено решение о понуждении исполнения требований санзаконодательства.

Напомним, как ранее сообщалось о том, что «САХ» дал ответ на обвинения главы Искитима в мусорном коллапсе.

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#Ксения Высотина#Общество#Новосибирск#Мусор#Роспотребнадзор#Мусорный полигон#Мышьяк
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