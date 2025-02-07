Новосибирцам рассказали, как укреплять иммунитет зимой

Posted 7 февраля, 11:52
Published 7 февраля, 11:52
Modified 7 февраля, 11:54
Updated 7 февраля, 11:54
Врач-иммунолог Оксана Висалова в разговоре с «Саратов 24» рассказала, как укреплять иммунитет зимой.
Как утверждает специалист, одна из самых мощных частей нашей иммунной системы — кишечник. От этого органа зависит целых 70% всего иммунитета за счет выработки в его слизистой иммуноглобулинов, нейтрализующих вирусы и бактерии. Поэтому крайне важно обращать внимание на состав рациона.
Врач советует есть больше клетчатки, которая позитивно влияет на микрофлору кишечника. Чтобы добрать дневную норму клетчатки, добавляйте к основному приему пищи овощные салаты и зелень. Вдобавок, клетчатка поможет избежать перееданий. А также употребляйте в меру сезонные фрукты.
Не менее важно наличие физической нагрузки. Специалист советует сделать ее регулярной, но при этом умеренной. Рекомендуется чаще гулять на свежем воздухе всей семьей и закалять детей.
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