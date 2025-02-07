Новосибирцам рассказали, как укреплять иммунитет зимой

Как утверждает специалист, одна из самых мощных частей нашей иммунной системы — кишечник. От этого органа зависит целых 70% всего иммунитета за счет выработки в его слизистой иммуноглобулинов, нейтрализующих вирусы и бактерии. Поэтому крайне важно обращать внимание на состав рациона.