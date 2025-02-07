Новосибирцам рассказали, какие сладости полезны для здоровья

Posted 7 февраля, 11:25
Published 7 февраля, 11:25
Modified 7 февраля, 11:27
Updated 7 февраля, 11:27
Добиться красивой фигуры и кожи, улучшить общее самочувствие гораздо легче, отказавшись от рафинада и жиров. Чтобы избежать срывов, специалисты Роспотребнадзора в разговоре с «Саратов 24» назвали ряд полезных альтернатив, которые разрешены, когда очень хочется сладкого.
По словам экспертов, мед может заменить сахар. В нем содержатся антиоксиданты, полезные для иммунитета и пищеварения. Наименее вредными из всех кондитерских изделий являются зефир, мармелад и пастила. Главное — обратить внимание на состав продукта: в нем должны содержаться только натуральные ингредиенты, фруктовое пюре и белки яиц, желательно без красителей и сахарной обсыпки. Заменить конфеты можно сухофруктами — они не менее сладкие, однако гораздо богаче витаминами и очень полезны для укрепления нервной системы. Если очень хочется шоколада, можно взять горький с содержанием какао не менее 72%, однако стоит помнить про калорийность такого продукта и употреблять его в меру.
Специалисты утверждают, что на пути к здоровому рациону необходимо в корне изменить свои пищевые привычки.
Ранее новосибирцы стали лидерами по объемам потребления нездоровой пищи.