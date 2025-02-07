Новосибирцам рассказали, какие сладости полезны для здоровья

По словам экспертов, мед может заменить сахар. В нем содержатся антиоксиданты, полезные для иммунитета и пищеварения. Наименее вредными из всех кондитерских изделий являются зефир, мармелад и пастила. Главное — обратить внимание на состав продукта: в нем должны содержаться только натуральные ингредиенты, фруктовое пюре и белки яиц, желательно без красителей и сахарной обсыпки. Заменить конфеты можно сухофруктами — они не менее сладкие, однако гораздо богаче витаминами и очень полезны для укрепления нервной системы. Если очень хочется шоколада, можно взять горький с содержанием какао не менее 72%, однако стоит помнить про калорийность такого продукта и употреблять его в меру.