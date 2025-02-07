Около тысячи жителей Новосибирска стали миллионерами

Posted 7 февраля, 15:38
Published 7 февраля, 15:38
Modified 7 февраля, 15:40
Updated 7 февраля, 15:40
932 сибиряка подали налоговые декларации на доход свыше миллиона рублей. Об этом сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на ведомство.
В ФНС также напоминают о том, что 30 апреля — крайний срок подачи деклараций.
Однако наряду с большими доходами, в регионе насчитывается 1600 крупных должников, чьи задолженности превысили миллион. Отмечается, что число должников превысило показатели начала 2024 года.
Ранее Следственный комитет начал проверку в отношении сотрудников ФНС — они подозреваются в разглашении конфиденциальной информации. Ранее за взятку арестовали замруководителя налоговой инспекции.