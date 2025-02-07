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Posted 7 февраля, 15:38

Published 7 февраля, 15:38

Modified 7 февраля, 15:40

Updated 7 февраля, 15:40

Свыше 900 новосибирцев задекларировали миллионный доход

Около тысячи жителей Новосибирска стали миллионерами

7 февраля 2025, 15:38
Фото: 1MI. Свыше 900 новосибирцев задекларировали миллионный доход
К февралю 2025 в региональном ФНС 923 жителей Новосибирска официально зафиксировали доход в 1 миллион рублей.

932 сибиряка подали налоговые декларации на доход свыше миллиона рублей. Об этом сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на ведомство.

В ФНС также напоминают о том, что 30 апреля — крайний срок подачи деклараций.

Однако наряду с большими доходами, в регионе насчитывается 1600 крупных должников, чьи задолженности превысили миллион. Отмечается, что число должников превысило показатели начала 2024 года.

Ранее Следственный комитет начал проверку в отношении сотрудников ФНС — они подозреваются в разглашении конфиденциальной информации. Ранее за взятку арестовали замруководителя налоговой инспекции.

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#София Самарина#Экономика#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Налоги#ФНС
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