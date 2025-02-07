От мороза до потепления: температурные качели ожидаются в Новосибирске на выходных

Posted 7 февраля, 03:07
Published 7 февраля, 03:07
Modified 7 февраля, 03:09
Updated 7 февраля, 03:09
Gismeteo прогнозирует резкий мороз до -20 в ночь с 7 на 8 февраля, а также утром. Днем же потеплеет до -12. К вечеру воскресенья, 9 февраля, ожидается тепло до -4. При этом возможны осадки в виде снега.
World-weather обещает похолодание до -15 днем в субботу и -19 в ночь на воскресенье. Утром 9 числа ожидается -20, а к вечеру потеплеет до -6. В последний день выходного вероятен снег.
«Яндекс. Погода» сильных морозов не обещает. 8 февраля максимально похолодает до -11, а 9 февраля до -4. Пройдет снег. Затем всю неделю сохранится погода в пределах -4.