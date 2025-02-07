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Posted 7 февраля, 03:07

Published 7 февраля, 03:07

Modified 7 февраля, 03:09

Updated 7 февраля, 03:09

Похолодает

От мороза до потепления: температурные качели ожидаются в Новосибирске на выходных

7 февраля 2025, 03:07
Фото: 1MI. Похолодает

Температурные качели ожидаются в Новосибирской области на выходных

В Новосибирской области жителей ожидают температурные качели, о чем говорят данные погодных сервисов.

Gismeteo прогнозирует резкий мороз до -20 в ночь с 7 на 8 февраля, а также утром. Днем же потеплеет до -12. К вечеру воскресенья, 9 февраля, ожидается тепло до -4. При этом возможны осадки в виде снега.

World-weather обещает похолодание до -15 днем в субботу и -19 в ночь на воскресенье. Утром 9 числа ожидается -20, а к вечеру потеплеет до -6. В последний день выходного вероятен снег.

«Яндекс. Погода» сильных морозов не обещает. 8 февраля максимально похолодает до -11, а 9 февраля до -4. Пройдет снег. Затем всю неделю сохранится погода в пределах -4.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Погода#Зима#Снег#Мороз
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