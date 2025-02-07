«Пес наш, ошейник чужой»: похищенная овчарка вернулась к хозяевам в Бердске

Как рассказал глава семьи Евгений, Биму было 7 лет. Последний год овчарку держали в вольере, но иногда выпускали на прогулки. Животное не было агрессивным, поэтому хозяева не боялись, что собака может наброситься на прохожих или подраться с бродячими псами. Обычно пес возвращался через пару часов. Однако в тот день он не вернулся.