«Пес наш, ошейник чужой»: похищенная овчарка вернулась к хозяевам в Бердске

Posted 7 февраля, 10:20
Published 7 февраля, 10:20
Modified 7 февраля, 10:22
Updated 7 февраля, 10:22
Бим ушел на прогулку 17 декабря и не вернулся к вечеру. Уже тогда семья начала беспокоится. Историю со счастливым концом хозяева овчарки рассказали «Прецеденту».
Как рассказал глава семьи Евгений, Биму было 7 лет. Последний год овчарку держали в вольере, но иногда выпускали на прогулки. Животное не было агрессивным, поэтому хозяева не боялись, что собака может наброситься на прохожих или подраться с бродячими псами. Обычно пес возвращался через пару часов. Однако в тот день он не вернулся.
За 1,5 месяца семья объездила окрестности и посетила все ближайшие приюты. Но поиски не увенчались успехом. Евгений рассказывает, что внуки так сильно тосковали по питомцу, что пришлось взять нового щенка.
Накануне Бим вернулся к своему вольеру. Он был исхудавшим и в чужом массивном ошейнике. Опасения хозяев о том, что их любимца могли заманить и посадить на цепь, подтвердились. Верный пес облизал детей, которые были очень рады его возвращению, а вот к новому питомцу пока относится настороженно.
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