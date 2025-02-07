Почта России заключила соглашение о сотрудничестве с Тульской областью

В Тульской области функционирует 471 почтовое отделение (146 расположены в городах, а 325 — в селах). Почта в регионе не только активно развивает цифровые сервисы, но и предлагает популярные услуги для широкой аудитории. Получение посылок стало доступно через QR-коды и специальные почтоматы, а также возможностью использовать зоны самообслуживания. Тем не менее традиционные почтовые услуги продолжают оставаться востребованными. В 2024 году в регионе было обработано свыше 20 миллионов письменных отправлений и более 3,5 миллиона различных платежей, а количество пенсий, пособий и социальных выплат, полученных через почту, превысило 3 миллиона.