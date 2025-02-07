Почта России заключила соглашение о сотрудничестве с Тульской областью

Posted 7 февраля, 17:56
Published 7 февраля, 17:56
Modified 7 февраля, 17:56
Updated 7 февраля, 17:56
Соглашение закрепляет ключевые моменты совместной деятельности правительства Тульской области и главного почтового оператора страны. В числе задач — дальнейшая модернизация почтовых отделений, улучшение доступности и качества почтовых услуг, а также поддержка внедрения новых технологий, пишет newizv.ru.
Как отметил генеральный директор «Почты России» Михаил Волков, эффективное сотрудничество с местными властями является основой для работы такого важного социального института, как почта. Он подчеркнул, что данное соглашение формализует конкретные шаги, направленные на улучшение почтового обслуживания в Тульской области, особенно в сельских районах, где почта играет значимую роль как источник традиционных, финансовых и социальных услуг.
«Приятно видеть, что наши приоритеты работы совпадают», — отметил Михаил Волков.
Он также отметил, что совместные усилия по направлениям, указанным на встрече и в соглашении, будут продолжены.
Согласно поручению президента Российской Федерации от 11.09.2021 № Пр-1703, за три года в Тульской области обновлено 33 почтовых отделения. Теперь это удобные офисы в сельских населенных пунктах, где почти 60 000 жителей могут пользоваться современными услугами. В дополнение к популярным почтовым и финансовым сервисам здесь с помощью медицинских приборов жители могут самостоятельно контролировать свое здоровье. В рамках программы модернизации в Тульской области впервые появились быстровозводимые почтовые отделения. Обновление почты в сельской местности продолжится и в текущем году.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что местное правительство открыто для дальнейшего сотрудничества с «Почтой России». Реформа почтовой службы может быть включена в реализацию программы «Наш район», ориентированной на решение локальных проблем в муниципалитетах. По его мнению, это поможет улучшить качество и доступность почтовых услуг и сократить количество жалоб от граждан.
В Тульской области функционирует 471 почтовое отделение (146 расположены в городах, а 325 — в селах). Почта в регионе не только активно развивает цифровые сервисы, но и предлагает популярные услуги для широкой аудитории. Получение посылок стало доступно через QR-коды и специальные почтоматы, а также возможностью использовать зоны самообслуживания. Тем не менее традиционные почтовые услуги продолжают оставаться востребованными. В 2024 году в регионе было обработано свыше 20 миллионов письменных отправлений и более 3,5 миллиона различных платежей, а количество пенсий, пособий и социальных выплат, полученных через почту, превысило 3 миллиона.