Пьяный житель Новосибирска набросился на врачей скорой помощи

Однако новосибирец проснулся и начал агрессивно себя вести. Он набросился на врачей, стал их пинать и всячески сопротивляться ехать в медучреждение. Тогда его силой отвезли в больницу — это контролировали сотрудники ГБР. Тем временем цыгана будут судить за резню в новосибирской электричке.