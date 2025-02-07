Пьяный житель Новосибирска набросился на врачей скорой помощи

Posted 7 февраля, 04:45
Published 7 февраля, 04:45
Modified 7 февраля, 04:47
Updated 7 февраля, 04:47
Все случилось 6 февраля. Мужчина, которому 30 лет, выпивал алкоголь в одном из баров Октябрьского района. Он перебрал со спиртными напитками и тогда сотрудники заведения вызвали бойцов быстрого реагирования, чтобы те выпроводили его на воздух.
Охрана вывела сибиряка на улицу, а он благополучно уснул в сугробе. Чтобы не замерзнуть на улице, ведь там было -20, ему вызвали скорую помощь. Врачи осмотрели пациента и приняли решение отвезти его в больницу.
Однако новосибирец проснулся и начал агрессивно себя вести. Он набросился на врачей, стал их пинать и всячески сопротивляться ехать в медучреждение. Тогда его силой отвезли в больницу — это контролировали сотрудники ГБР. Тем временем цыгана будут судить за резню в новосибирской электричке.