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Posted 7 февраля, 04:45

Published 7 февраля, 04:45

Modified 7 февраля, 04:47

Updated 7 февраля, 04:47

На врачей напали

Пьяный житель Новосибирска набросился на врачей скорой помощи

7 февраля 2025, 04:45
Фото: 1MI. На врачей напали
В Новосибирске произошел инцидент с пьяным мужчиной и скорой помощью, подробности дали в АБ ГВАРДИЯ.

Все случилось 6 февраля. Мужчина, которому 30 лет, выпивал алкоголь в одном из баров Октябрьского района. Он перебрал со спиртными напитками и тогда сотрудники заведения вызвали бойцов быстрого реагирования, чтобы те выпроводили его на воздух.

Охрана вывела сибиряка на улицу, а он благополучно уснул в сугробе. Чтобы не замерзнуть на улице, ведь там было -20, ему вызвали скорую помощь. Врачи осмотрели пациента и приняли решение отвезти его в больницу.

Однако новосибирец проснулся и начал агрессивно себя вести. Он набросился на врачей, стал их пинать и всячески сопротивляться ехать в медучреждение. Тогда его силой отвезли в больницу — это контролировали сотрудники ГБР. Тем временем цыгана будут судить за резню в новосибирской электричке.

Фото: АБ "Гвардия"
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Врачи#Алкоголь#Скорая помощь#Охрана#Гвардия#Пьяные
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