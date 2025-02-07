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Posted 7 февраля, 13:24

Published 7 февраля, 13:24

Modified 7 февраля, 13:27

Updated 7 февраля, 13:27

Офисным работникам могут сократить рабочую неделю

Рабочую неделю сократят в Новосибирске — правда или фейк

7 февраля 2025, 13:24
Фото: 1MI. Офисным работникам могут сократить рабочую неделю

В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в Новосибирске

Депутаты Госдумы предложили сократить рабочую неделю в России, сообщает «Лента.ру».

Депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила о готовности законопроекта, предусматривающего введение 36-часовой рабочей недели. На данный момент по законодательству РФ максимальная продолжительность рабочей недели — 40 часов.

Бессараб заявляет, что сокращенная рабочая неделя применяется в ряде европейских стран, и может также подойти для российского рынка труда, стимулируя мотивацию сотрудников и повышение их уровня жизни. Депутат предлагает работодателям ввести данную меру, чтобы сделать компанию привлекательнее для потенциальных соискателей и решить проблему с кадровым кризисом. Напомним, ранее эксперты обратили внимание на наличие данной проблемы в Новосибирской области.

Нововведения не затронут производственную сферу. Ввести сокращенное рабочее время предлагается исключительно для офисных сотрудников, специалистов сферы продаж. Однако законопроект не может быть рассмотрен раньше завершения специальной военной операции, отметили в Госдуме.

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#София Самарина#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Госдума#Работа#Вакансии
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