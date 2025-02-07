Рабочую неделю сократят в Новосибирске — правда или фейк

Бессараб заявляет, что сокращенная рабочая неделя применяется в ряде европейских стран, и может также подойти для российского рынка труда, стимулируя мотивацию сотрудников и повышение их уровня жизни. Депутат предлагает работодателям ввести данную меру, чтобы сделать компанию привлекательнее для потенциальных соискателей и решить проблему с кадровым кризисом. Напомним, ранее эксперты обратили внимание на наличие данной проблемы в Новосибирской области.