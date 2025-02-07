Ревнивец из Новосибирска пойдет под суд за нападение на свою возлюбленную

Posted 7 февраля, 10:30
Published 7 февраля, 10:30
Modified 7 февраля, 10:32
Updated 7 февраля, 10:32
Все случилось в Железнодорожном районе. Мужчина заподозрил свою возлюбленную в неверности. Он работал в Алтайском крае. Предполагается, что когда сибиряк начал думать об измене, то начал замышлять убийство.
Найдя нож, тот отправился на автобусе до Новосибирска, где стал ждать свою избранницу возле столовой — там она работала. По версии следствия, увидев свою подругу, тот ударил ее ножом четыре раза и сбежал с места преступления.
Жертву оперативно доставили в больницу и ей удалось выжить. Злоумышленника задержали. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство (по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Его уголовное дело направили в суд, который поставит финальную точку в неромантической драме. Также в Новосибирске задержали возможного педофила.