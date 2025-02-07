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Posted 7 февраля, 10:30

Published 7 февраля, 10:30

Modified 7 февраля, 10:32

Updated 7 февраля, 10:32

Мужчину будут судить

Ревнивец из Новосибирска пойдет под суд за нападение на свою возлюбленную

7 февраля 2025, 10:30
Фото: 1MI. Мужчину будут судить
В Новосибирске начнут судить ревнивца, который напал на свою избранницу, о чем сообщили в прокуратуре.

Все случилось в Железнодорожном районе. Мужчина заподозрил свою возлюбленную в неверности. Он работал в Алтайском крае. Предполагается, что когда сибиряк начал думать об измене, то начал замышлять убийство.

Найдя нож, тот отправился на автобусе до Новосибирска, где стал ждать свою избранницу возле столовой — там она работала. По версии следствия, увидев свою подругу, тот ударил ее ножом четыре раза и сбежал с места преступления.

Жертву оперативно доставили в больницу и ей удалось выжить. Злоумышленника задержали. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство (по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Его уголовное дело направили в суд, который поставит финальную точку в неромантической драме. Также в Новосибирске задержали возможного педофила.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Нападение#18+
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