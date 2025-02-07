Росгвардия начала охранять новосибирский транспорт от агрессивных пассажиров

Posted 7 февраля, 03:44
Published 7 февраля, 03:44
Modified 7 февраля, 03:46
Updated 7 февраля, 03:46
В Искитиме взяли под охрану общественный транспорт. Это первый район, где свыше 20 автобусов оборудовали тревожными кнопками. Нажать на нее могут экипаж: водитель и кондуктор.
Незамедлительно сигнал придет на пульт дежурного, а тот отправит росгвардейцев на место. Такая охрана позволит обезопасить сотрудников от нештатных ситуаций: например, от агрессивных пассажиров или лихачей на дороге.
В скором времени такими кнопками оборудуют весь транспорт в ПАТП. Всего Росгвардия охраняет свыше 489 автобусов по всей Новосибирской области. Недавно новый троллейбус в Новосибирске попал в ДТП.