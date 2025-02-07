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Posted 7 февраля, 03:44

Published 7 февраля, 03:44

Modified 7 февраля, 03:46

Updated 7 февраля, 03:46

Кто будет охранять транспорт

Росгвардия начала охранять новосибирский транспорт от агрессивных пассажиров

7 февраля 2025, 03:44
Фото: atas.info. Кто будет охранять транспорт
В Новосибирской области стали следить за порядком в общем пассажирском транспорте, о чем проинформировала Росгвардия.

В Искитиме взяли под охрану общественный транспорт. Это первый район, где свыше 20 автобусов оборудовали тревожными кнопками. Нажать на нее могут экипаж: водитель и кондуктор.

Незамедлительно сигнал придет на пульт дежурного, а тот отправит росгвардейцев на место. Такая охрана позволит обезопасить сотрудников от нештатных ситуаций: например, от агрессивных пассажиров или лихачей на дороге.

В скором времени такими кнопками оборудуют весь транспорт в ПАТП. Всего Росгвардия охраняет свыше 489 автобусов по всей Новосибирской области. Недавно новый троллейбус в Новосибирске попал в ДТП.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Охрана#Искитимский район
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