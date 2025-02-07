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Posted 7 февраля, 11:46

Published 7 февраля, 11:46

Modified 7 февраля, 11:48

Updated 7 февраля, 11:48

Анна Кикина

Роскосмос назвал дату отправления сибирячки Анны Кикиной в космос

7 февраля 2025, 11:46
Фото: mk.ru. Анна Кикина
Космонавт из Новосибирска Анна Кикина снова отправиться в полет в составе экипажа МКС-75, о чем сообщает Роскосмос.

Ранее сибиряки узнали о том, что их землячка Анна Кикина готовится к своей второй миссии в составе космической экспедиции МКС-75. Сообщалось, что полет состоится в 2026 году, сейчас Роскосмос уточнил, что экспедиция будет произведена летом.

Сама Анна заявила, что на данный момент активно готовится к новому полету. Ранее она признавалась в скорейшем желании вновь выйти в открытый космос.

Напомним, первый полет в своей карьере Кикина совершила на корабле Илона Маска в 2022 году. Она попала в состав экипажа миссии SpaceX Crew-5 на Crew Dragon. В космосе экипаж пробыл до 12 марта 2023 года.

Ранее Анна стала звездой на телешоу «Титаны» — космонавт приняла вызов побороться с лучшими атлетами за звание сильнейшего во втором сезоне.

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