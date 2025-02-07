Роскосмос назвал дату отправления сибирячки Анны Кикиной в космос

Ранее сибиряки узнали о том, что их землячка Анна Кикина готовится к своей второй миссии в составе космической экспедиции МКС-75. Сообщалось, что полет состоится в 2026 году, сейчас Роскосмос уточнил, что экспедиция будет произведена летом.