Роскосмос назвал дату отправления сибирячки Анны Кикиной в космос

Posted 7 февраля, 11:46
Published 7 февраля, 11:46
Modified 7 февраля, 11:48
Updated 7 февраля, 11:48
Ранее сибиряки узнали о том, что их землячка Анна Кикина готовится к своей второй миссии в составе космической экспедиции МКС-75. Сообщалось, что полет состоится в 2026 году, сейчас Роскосмос уточнил, что экспедиция будет произведена летом.
Сама Анна заявила, что на данный момент активно готовится к новому полету. Ранее она признавалась в скорейшем желании вновь выйти в открытый космос.
Напомним, первый полет в своей карьере Кикина совершила на корабле Илона Маска в 2022 году. Она попала в состав экипажа миссии SpaceX Crew-5 на Crew Dragon. В космосе экипаж пробыл до 12 марта 2023 года.
Ранее Анна стала звездой на телешоу «Титаны» — космонавт приняла вызов побороться с лучшими атлетами за звание сильнейшего во втором сезоне.