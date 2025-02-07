«Схватила за шкирку, замахнулась рукой»: в Новосибирске учитель ударила пятиклассника

После осмотра врачи заключили, что серьезных повреждений нет, только сильный ушиб. Однако родственники рассказали, что мальчик стоит на учете невролога, ранее у него было несколько сотрясений, поэтому удар мог стать причиной ухудшения состояния ребенка. За самочувствием мальчика продолжают наблюдать.