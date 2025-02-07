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Posted 7 февраля, 14:08

Published 7 февраля, 14:08

Modified 7 февраля, 14:10

Updated 7 февраля, 14:10

У школьника начались сильные головные боли

«Схватила за шкирку, замахнулась рукой»: в Новосибирске учитель ударила пятиклассника

7 февраля 2025, 14:08
Фото: Изображение Midjourney. У школьника начались сильные головные боли
Инцидент произошел в одной из школ Заельцовского района. В случившемся разберутся в ГУ МВД по Новосибирской области.

Как рассказали родственники мальчика «КП», учительница истории во время физкультурной разминки перед началом занятий заметила потасовку двух детей. Педагог посчитала мальчика инициатором драки и дала ему подзатыльник.

Удар пришелся в область виска. Пятиклассник написал маме, сообщив о сильной головной боли и тошноте. Бабушка пришла забрать ребенка из школы, однако его состояние ухудшилось и пришлось вызвать скорую.

После осмотра врачи заключили, что серьезных повреждений нет, только сильный ушиб. Однако родственники рассказали, что мальчик стоит на учете невролога, ранее у него было несколько сотрясений, поэтому удар мог стать причиной ухудшения состояния ребенка. За самочувствием мальчика продолжают наблюдать.

Педагог написала объяснительную, в которой не отрицает своей вины, заявляя, что хотела таким образом «успокоить» школьника. С проверкой в учебное заведение придут сотрудники Департамента образования. Помимо этого, мать написала заявление в полицию. В МВД сообщили о начале установления деталей произошедшего.

Ранее в Новосибирске на катке пулю в колено получил школьник.

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