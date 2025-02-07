Студента новосибирского государственного университета задержали за драку в общежитии

Posted 7 февраля, 13:01
Published 7 февраля, 13:01
Modified 7 февраля, 13:03
Updated 7 февраля, 13:03
В драке пострадали двое студентов. На фото очевидцев, размещенных в социальных сетях, можно увидеть окровавленный пол в общежитии. Виновника задержала полиция, но на данный момент правоохранители уже освободили его.
Студенты отмечают, что виновник уже имеет криминальную репутацию. На него неоднократно жаловались в администрацию, однако как сообщается, соответствующих мер принято не было. Жильцы общежития обвиняют молодого человека в большом количестве эпизодов неадекватного поведения, например в том, что он разгуливает по чужим блокам без разрешения, оставляет там грязь и пристает к девушкам.
Как сообщили жильцы «десятки», комендант посоветовала им закрыться в комнатах, когда он вернется.
Ранее в НГУ заявили о приеме иностранных студентов.