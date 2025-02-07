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Posted 7 февраля, 13:01

Published 7 февраля, 13:01

Modified 7 февраля, 13:03

Updated 7 февраля, 13:03

Драка произошла в одном из корпусов общежития

Студента новосибирского государственного университета задержали за драку в общежитии

7 февраля 2025, 13:01
Фото: Изображение Midjourney. Драка произошла в одном из корпусов общежития
Жильцам общежития НГУ №10 пришлось вызвать скорую и полицию из-за жестокой драки, которую устроил один из студентов. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

В драке пострадали двое студентов. На фото очевидцев, размещенных в социальных сетях, можно увидеть окровавленный пол в общежитии. Виновника задержала полиция, но на данный момент правоохранители уже освободили его.

Студенты отмечают, что виновник уже имеет криминальную репутацию. На него неоднократно жаловались в администрацию, однако как сообщается, соответствующих мер принято не было. Жильцы общежития обвиняют молодого человека в большом количестве эпизодов неадекватного поведения, например в том, что он разгуливает по чужим блокам без разрешения, оставляет там грязь и пристает к девушкам.

Как сообщили жильцы «десятки», комендант посоветовала им закрыться в комнатах, когда он вернется.

Ранее в НГУ заявили о приеме иностранных студентов.

Фото очевидцев
Фото очевидцев
Фото очевидцев. Фото: Соцсети
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