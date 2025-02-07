Студента новосибирского государственного университета задержали за драку в общежитии

Студенты отмечают, что виновник уже имеет криминальную репутацию. На него неоднократно жаловались в администрацию, однако как сообщается, соответствующих мер принято не было. Жильцы общежития обвиняют молодого человека в большом количестве эпизодов неадекватного поведения, например в том, что он разгуливает по чужим блокам без разрешения, оставляет там грязь и пристает к девушкам.