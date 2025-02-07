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Posted 7 февраля, 02:11

Published 7 февраля, 02:11

Modified 7 февраля, 02:13

Updated 7 февраля, 02:13

Они обманывали пенсионеров

Телефонных мошенников наказали в Новосибирске — они обманули пенсионеров на 1,8 млн

7 февраля 2025, 02:11
Фото: Изображение Midjourney. Они обманывали пенсионеров

В Новосибирске наказали телефонных мошенников за обман пенсионеров на 1,8 млн

Двух жителей Новосибирска осудили за телефонное мошенничество, о чем сообщили в прокуратуре региона.

Двое новосибирцев нашли персональные данные пенсионеров и их родственников и звонили им по телефону. Они заявляли, что их близкие попали в ДТП, где являются виновниками, а чтобы урегулировать вопрос, нужно заплатить деньги.

Жители разных районов области, а также Алтайского края, верили преступникам. Они отдали им 1,8 млн рублей. Преступление раскрыли.

Виновных обвинили в мошенничестве (чч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ). За данное нарушение закона их осудили. Теперь каждый из них пробудет в колонии 3 года. Ранее троих жителей Новосибирска арестовали за вымогательство.

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#Эмилия Губарева#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Мошенники#Обман
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