Телефонных мошенников наказали в Новосибирске — они обманули пенсионеров на 1,8 млн

Posted 7 февраля, 02:11
Published 7 февраля, 02:11
Modified 7 февраля, 02:13
Updated 7 февраля, 02:13
Двое новосибирцев нашли персональные данные пенсионеров и их родственников и звонили им по телефону. Они заявляли, что их близкие попали в ДТП, где являются виновниками, а чтобы урегулировать вопрос, нужно заплатить деньги.
Жители разных районов области, а также Алтайского края, верили преступникам. Они отдали им 1,8 млн рублей. Преступление раскрыли.
Виновных обвинили в мошенничестве (чч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ). За данное нарушение закона их осудили. Теперь каждый из них пробудет в колонии 3 года. Ранее троих жителей Новосибирска арестовали за вымогательство.