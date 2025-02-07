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Posted 7 февраля, 05:45

Published 7 февраля, 05:45

Modified 7 февраля, 05:47

Updated 7 февраля, 05:47

У жителя Новосибирска нашли наркотические средства общей стоимостью в более 4,5 млн рублей.

У жителя Новосибирска нашли запрещенные вещества стоимостью более 4,5 млн рублей

7 февраля 2025, 05:45
Фото: 1MI. У жителя Новосибирска нашли наркотические средства общей стоимостью в более 4,5 млн рублей.
Сотрудники ФСБ задержали наркоторговца с крупной партией запрещенных веществ.

Сотрудники ФСБ по Новосибирской области задержали 40-летнего наркоторговца. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Известно, что у мужчины нашли наркотики растительного происхождения и синтетические вещества. Они были найдены в крупном размере, а общая стоимость была более 4,5 миллиона рублей. Также известно, что после того, как следователи проверили машину и квартиру сибиряка, на него было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств и покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершённый в крупном размере».

На данный момент мужчину задержали и отправили в СИЗО на два месяца.

Недавно мы писали, как в Новосибирске начали фиксировать смерть подростков от наркотических веществ.

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#Ксения Высотина#Общество#Происшествия#Новосибирск#Уголовное дело#ФСБ#Наркотики
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