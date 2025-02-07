У жителя Новосибирска нашли запрещенные вещества стоимостью более 4,5 млн рублей

Известно, что у мужчины нашли наркотики растительного происхождения и синтетические вещества. Они были найдены в крупном размере, а общая стоимость была более 4,5 миллиона рублей. Также известно, что после того, как следователи проверили машину и квартиру сибиряка, на него было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств и покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершённый в крупном размере».