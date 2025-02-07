У жителя Новосибирска нашли запрещенные вещества стоимостью более 4,5 млн рублей

Posted 7 февраля, 05:45
Published 7 февраля, 05:45
Modified 7 февраля, 05:47
Updated 7 февраля, 05:47
Сотрудники ФСБ по Новосибирской области задержали 40-летнего наркоторговца. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Известно, что у мужчины нашли наркотики растительного происхождения и синтетические вещества. Они были найдены в крупном размере, а общая стоимость была более 4,5 миллиона рублей. Также известно, что после того, как следователи проверили машину и квартиру сибиряка, на него было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств и покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершённый в крупном размере».
На данный момент мужчину задержали и отправили в СИЗО на два месяца.
Недавно мы писали, как в Новосибирске начали фиксировать смерть подростков от наркотических веществ.