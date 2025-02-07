atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 7 февраля, 04:44

Published 7 февраля, 04:44

Modified 7 февраля, 04:46

Updated 7 февраля, 04:46

Связь частично отсутствовала

В МТС не захотели объяснять сбой в работе оператора в Новосибирской области

7 февраля 2025, 04:44
Фото: 1MI. Связь частично отсутствовала
В России, в том числе и в Новосибирской области, поступали жалобы на сбой в работе оператора МТС: компания отказывается объяснять Atas.info массовый сбой.

После 4 часов утра 21 января в России абоненты начали жаловаться на сбой в работе сотового оператора МТС. Некоторые пользователи не могли звонить, отправлять сообщения и пользоваться интернетом. На это сетовали тысячи россиян, в том числе и читатели Atas.info из Новосибирской области.

По данным сайта Сбой.рф, больше всего жалоб поступало из Иркутской области (49% абонентов фиксировали сбой на указанном портале). На втором месте был Забайкальский край с 11%, а на третьем Москва с 9%.

В Новосибирской области неполадки заметили 4% сибиряков, заявивших о проблемах. Еще по 2% были в Омской области и Красноярском крае.

Фото: https://сбой.рф

На сайте downdetector также говорилось о сбоях в работе МТС по стране. На данном ресурсе о проблеме сообщили 32% абонентов из Иркутской области и 31% из Забайкальского края. Оператор перестал полноценно функционировать после 9 часов.

Фото: https://downdetector.su

Однако, в пресс-службе МТС по Новосибирской области Atas.info звонки и официальный запрос проигнорировали. Мы обратились в головной офис компании с просьбой прокомментировать отказ в ответе, так как информация по запросу СМИ должна предоставляться в 7-дневный срок, что закреплено в Законе РФ «О средствах массовой информации».

Отметим, что редакция в день сбоя, 21 января, запустила опрос, сталкивались ли жители региона с такими проблемами. Судя по данным, у 69% наших читателей действительно были неполадки со связью. У 16% все работало стабильно, а 15% вовсе не заметили разницу.

Радио и телевидение отключат с 20 января — в чем причина
Узнать подробнее
Читайте также:
Сбой в работе мобильного оператора Yota — что случилосьВ Новосибирской области пенсионерка выживает в доме без отопления и водыБанда мошенников пойдет под суд за обман жителей Новосибирска на 16 млн рублей
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Жалобы#Сбой#Связь#Оператор
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика