В МТС не захотели объяснять сбой в работе оператора в Новосибирской области

Однако, в пресс-службе МТС по Новосибирской области Atas.info звонки и официальный запрос проигнорировали. Мы обратились в головной офис компании с просьбой прокомментировать отказ в ответе, так как информация по запросу СМИ должна предоставляться в 7-дневный срок, что закреплено в Законе РФ «О средствах массовой информации».