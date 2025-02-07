В МТС не захотели объяснять сбой в работе оператора в Новосибирской области

Posted 7 февраля, 04:44
Published 7 февраля, 04:44
Modified 7 февраля, 04:46
Updated 7 февраля, 04:46
После 4 часов утра 21 января в России абоненты начали жаловаться на сбой в работе сотового оператора МТС. Некоторые пользователи не могли звонить, отправлять сообщения и пользоваться интернетом. На это сетовали тысячи россиян, в том числе и читатели Atas.info из Новосибирской области.
По данным сайта Сбой.рф, больше всего жалоб поступало из Иркутской области (49% абонентов фиксировали сбой на указанном портале). На втором месте был Забайкальский край с 11%, а на третьем Москва с 9%.
В Новосибирской области неполадки заметили 4% сибиряков, заявивших о проблемах. Еще по 2% были в Омской области и Красноярском крае.
На сайте downdetector также говорилось о сбоях в работе МТС по стране. На данном ресурсе о проблеме сообщили 32% абонентов из Иркутской области и 31% из Забайкальского края. Оператор перестал полноценно функционировать после 9 часов.
Однако, в пресс-службе МТС по Новосибирской области Atas.info звонки и официальный запрос проигнорировали. Мы обратились в головной офис компании с просьбой прокомментировать отказ в ответе, так как информация по запросу СМИ должна предоставляться в 7-дневный срок, что закреплено в Законе РФ «О средствах массовой информации».
Отметим, что редакция в день сбоя, 21 января, запустила опрос, сталкивались ли жители региона с такими проблемами. Судя по данным, у 69% наших читателей действительно были неполадки со связью. У 16% все работало стабильно, а 15% вовсе не заметили разницу.