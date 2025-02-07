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Posted 7 февраля, 08:42

Published 7 февраля, 08:42

Modified 7 февраля, 08:44

Updated 7 февраля, 08:44

Родители повздорили

В Новосибирске агрессивная мамочка может заплатить 100 000 за оскорбления в чате

7 февраля 2025, 08:42
Фото: 1MI. Родители повздорили
В Новосибирске могут оштрафовать агрессивную мамочку, оскорбившую одну из родительниц, о чем сообщили в Кировском районном суде.

В родительском чате детского сада произошел скандал. Одна из родительниц объявила сбор денег на нужды учреждения. В сообщении она попросила указать фамилию при переводе, а также отправить чек, чтобы отметить это в документации.

Жительница Новосибирска делать это отказалась, в итоге ей перевели деньги обратно. Тогда сибирячка разозлилась и вылила всю агрессию в чат. Она оскорбила женщину, заявив об отсутствии у нее умственных способностей.

Терпеть такое отношение к себе родительница отказалась и обратилась в суд с требованием компенсации, так как оскорбления задели ее моральную сторону. Мать требует 100 тысяч рублей. Этот иск рассмотрят в марте, а пока ход развития событий неизвестен. Бастрыкин потребовал проверить избиение ребенка-инвалида в новосибирской школе.

Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения девочки в новосибирской школе
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Суд#Родители
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