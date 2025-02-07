В Новосибирске агрессивная мамочка может заплатить 100 000 за оскорбления в чате

Posted 7 февраля, 08:42
Published 7 февраля, 08:42
Modified 7 февраля, 08:44
Updated 7 февраля, 08:44
В родительском чате детского сада произошел скандал. Одна из родительниц объявила сбор денег на нужды учреждения. В сообщении она попросила указать фамилию при переводе, а также отправить чек, чтобы отметить это в документации.
Жительница Новосибирска делать это отказалась, в итоге ей перевели деньги обратно. Тогда сибирячка разозлилась и вылила всю агрессию в чат. Она оскорбила женщину, заявив об отсутствии у нее умственных способностей.
Терпеть такое отношение к себе родительница отказалась и обратилась в суд с требованием компенсации, так как оскорбления задели ее моральную сторону. Мать требует 100 тысяч рублей. Этот иск рассмотрят в марте, а пока ход развития событий неизвестен. Бастрыкин потребовал проверить избиение ребенка-инвалида в новосибирской школе.