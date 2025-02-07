В Новосибирске агрессивная мамочка может заплатить 100 000 за оскорбления в чате

Терпеть такое отношение к себе родительница отказалась и обратилась в суд с требованием компенсации, так как оскорбления задели ее моральную сторону. Мать требует 100 тысяч рублей. Этот иск рассмотрят в марте, а пока ход развития событий неизвестен. Бастрыкин потребовал проверить избиение ребенка-инвалида в новосибирской школе.