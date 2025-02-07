В Новосибирске глава Союза отцов защитил скандальную песню «Сигма-бой»

На защиту юных певиц стал глава Союза отцов Сергей Майоров. Как объяснил «Горсайту» общественник», он не видит в песне, а также в танце девочек, ничего криминального. По его мнению, это лишь детские фантазии. Недавно Союз отцов потребовал отменить концерт Дианы Арбениной.