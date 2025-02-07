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Posted 7 февраля, 07:43

Published 7 февраля, 07:43

Modified 7 февраля, 07:45

Updated 7 февраля, 07:45

Майоров встал на защиту песни

В Новосибирске глава Союза отцов защитил скандальную песню «Сигма-бой»

7 февраля 2025, 07:43
Фото: atas.info. Майоров встал на защиту песни
В Новосибирске глава Союза отцов встал на защиту популярной среди молодежи песни, о чем рассказал сам Сергей Майоров.

Трек исполняют Светлана Чертищева и Мария Янковская, которым 11 и 12 лет. Он набирает популярность не только в России, но и во всем мире. Однако у старшего поколения композиция вызывает неоднозначную реакцию.

Также к ситуации и подключились активисты, обратившиеся в прокуратуру, чтобы ведомство проверило строчки на возможную сексуализацию несовершеннолетних.

На защиту юных певиц стал глава Союза отцов Сергей Майоров. Как объяснил «Горсайту» общественник», он не видит в песне, а также в танце девочек, ничего криминального. По его мнению, это лишь детские фантазии. Недавно Союз отцов потребовал отменить концерт Дианы Арбениной.

Фото: Rutube
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Музыка#Песня#Союз отцов#Сергей Майоров
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