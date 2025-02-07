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Posted 7 февраля, 05:42

Published 7 февраля, 05:42

Modified 7 февраля, 05:44

Updated 7 февраля, 05:44

В пособии отказали

В Новосибирске многодетная мать из ДНР получила отказ в пособии

7 февраля 2025, 05:42
Фото: 1MI. В пособии отказали
Многодетной матери не дали пособие в Новосибирске: подробности дала Генпрокуратура по СФО.

Переселенка из ДНР решила обратиться к руководителю управления Генпрокуратуры в Сибири Николаю Рябова. Она заявила, что является многодетной матерью и она столкнулась с проблемами по назначению пособия на ребенка.

По ее словам, соцзащита отказала ей в выплате ежемесячного пособия в связи с рождением младенца. Теперь прокуратура начала проверку данной истории. Ее контролируют в ведомстве.

Также пенсионерам из Новосибирска рассказали, как получить 110 тысяч рублей. Реализовать это оказалось весьма затруднительно. Для получения такой пенсии нужно работать более 60 лет и получать зарплату в 230 тысяч рублей.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Выплаты#Пособие#Прокуратура
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