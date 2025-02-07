В Новосибирске многодетная мать из ДНР получила отказ в пособии

Posted 7 февраля, 05:42
Published 7 февраля, 05:42
Modified 7 февраля, 05:44
Updated 7 февраля, 05:44
Переселенка из ДНР решила обратиться к руководителю управления Генпрокуратуры в Сибири Николаю Рябова. Она заявила, что является многодетной матерью и она столкнулась с проблемами по назначению пособия на ребенка.
По ее словам, соцзащита отказала ей в выплате ежемесячного пособия в связи с рождением младенца. Теперь прокуратура начала проверку данной истории. Ее контролируют в ведомстве.
Также пенсионерам из Новосибирска рассказали, как получить 110 тысяч рублей. Реализовать это оказалось весьма затруднительно. Для получения такой пенсии нужно работать более 60 лет и получать зарплату в 230 тысяч рублей.