В Новосибирске определен подрядчик для продления Дзержинской линии метро

Posted 7 февраля, 01:52
Published 7 февраля, 01:52
Modified 7 февраля, 01:54
Updated 7 февраля, 01:54
В конкурсе победила компания, которой заплатят 104 млн рублей. Ее наименование скрыто. Подрядчика определяла мэрия. Он начнет заниматься разработкой документов для продления Дзержинской линии.
Изначально на работы готовы были выделить 133 млн рублей, но нашлась фирма, которая предложила меньшую стоимость. Отметим, что губернатор Андрей Травников высказался насчет развития метрополитена.
По словам главы региона, приоритетом сейчас является открытие станции «Спортивная», а уже после развитие Дзержинской линии и обновление вагонов поездов.