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Posted 7 февраля, 03:44

Published 7 февраля, 03:44

Modified 7 февраля, 03:46

Updated 7 февраля, 03:46

Как выглядит мост сейчас

В Новосибирске показали строящийся четвертый мост с высоты птичьего полета

7 февраля 2025, 03:44
Фото: atas.info. Как выглядит мост сейчас
Сюжет
Скандал с четвертым мостом: когда сдадут путепровод
Жителям Новосибирска показали четвертый мост с высоты: о результатах его готовности рассказал подрядчик ГК «ВИС».

Строящийся четвертый мост в феврале готов на 84% — это является высокой степенью готовности. Основные работы уже завершены. Остался лишь монтаж кабелей, освещение и разметка дорог.

Мост строится в рамках ГЧП. Его планировали сдать в 2022 году, но сроки затянулись. Теперь его намерены открыть для проезда автомобилистов в 2025 году. Сама переправа станет платной. Она соединит правый и левый берег.

Недавно губернатор Андрей Травников рассказал о судьбе станции метро «Спортивная». Ее также планировали сдать в 2022 году. Сейчас подземка проходит ряд экспертиз. Открыть ее намерены в 2025 году.

В Новосибирске определен подрядчик для продления Дзержинской линии метро
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