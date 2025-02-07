В Новосибирске показали строящийся четвертый мост с высоты птичьего полета

Posted 7 февраля, 03:44
Published 7 февраля, 03:44
Modified 7 февраля, 03:46
Updated 7 февраля, 03:46
Строящийся четвертый мост в феврале готов на 84% — это является высокой степенью готовности. Основные работы уже завершены. Остался лишь монтаж кабелей, освещение и разметка дорог.
Мост строится в рамках ГЧП. Его планировали сдать в 2022 году, но сроки затянулись. Теперь его намерены открыть для проезда автомобилистов в 2025 году. Сама переправа станет платной. Она соединит правый и левый берег.
Недавно губернатор Андрей Травников рассказал о судьбе станции метро «Спортивная». Ее также планировали сдать в 2022 году. Сейчас подземка проходит ряд экспертиз. Открыть ее намерены в 2025 году.