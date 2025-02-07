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Posted 7 февраля, 07:52

Published 7 февраля, 07:52

Modified 7 февраля, 07:54

Updated 7 февраля, 07:54

За подпись просят больше сотни тысяч рублей

В Новосибирске продают автограф космонавта Юрия Гагарина — сколько за него просят

7 февраля 2025, 07:52
Фото: Изображение Midjourney. За подпись просят больше сотни тысяч рублей

Автограф Юрия Гагарина продают в Новосибирске за 155 тысяч рублей

В Новосибирске выставили в продажу эксклюзивный автограф Юрия Гагарина: объявление можно найти на одном из сайтов.

Автограф готовы предоставить из фондов частного музея. Две фотографии с подписью первого советского космонавта Юрия Гагарина продают за 155 тыс. руб. Также в комплекте идет машинописное письмо от его супруги Валентины Гагариной, которое она отправила школьника из Нижнего Тагила — оно также подписано женой легенды.

Подлинность может подтвердить любой графолог — заверят продавец. Приобрести можно только комплект, так как по отдельности эксклюзивные материалы не продаются. Продать автографы решили из-за острой необходимости в деньгах, которые необходимы для существования музея. Цену называют адекватной на рынке. Возможна доставка в любой другой регион.

В объявлении указано, что приобретенный комплект только будет расти в цене: он может стать идеальным подарком для коллекционеров. Предложение посмотрели уже более 2 тысяч человек. Раритетный граммофон также продают в Новосибирске за 88 тыс. руб.

Юрий Гагарин
Юрий Гагарин
Юрий Гагарин. Фото: Авито
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