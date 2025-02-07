В Новосибирске продают автограф космонавта Юрия Гагарина — сколько за него просят

Posted 7 февраля, 07:52
Published 7 февраля, 07:52
Modified 7 февраля, 07:54
Updated 7 февраля, 07:54
Автограф готовы предоставить из фондов частного музея. Две фотографии с подписью первого советского космонавта Юрия Гагарина продают за 155 тыс. руб. Также в комплекте идет машинописное письмо от его супруги Валентины Гагариной, которое она отправила школьника из Нижнего Тагила — оно также подписано женой легенды.
Подлинность может подтвердить любой графолог — заверят продавец. Приобрести можно только комплект, так как по отдельности эксклюзивные материалы не продаются. Продать автографы решили из-за острой необходимости в деньгах, которые необходимы для существования музея. Цену называют адекватной на рынке. Возможна доставка в любой другой регион.
В объявлении указано, что приобретенный комплект только будет расти в цене: он может стать идеальным подарком для коллекционеров. Предложение посмотрели уже более 2 тысяч человек. Раритетный граммофон также продают в Новосибирске за 88 тыс. руб.