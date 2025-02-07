В Новосибирске проиндексируют выплаты пострадавшим в ЧС

Posted 7 февраля, 13:06
Published 7 февраля, 13:06
Modified 7 февраля, 13:08
Updated 7 февраля, 13:08
Индексацию выплат рассмотрят в Правительстве РФ.
Глава МЧС России Александр Куренков сообщает, что в случае одобрения проекта, выплаты проиндексируют на 9,5%. Напомним, постановлением Правительства от 2024 года установлены следующие суммы выплат:
В случае одобрения индексации, перерасчет произведут с апреля этого года.
Ранее новосибирцам сообщили точные размеры детских пособий 2025. Также стало известно об отказе в выплате пособий многодетной матери из ДНР.