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Posted 7 февраля, 13:06

Published 7 февраля, 13:06

Modified 7 февраля, 13:08

Updated 7 февраля, 13:08

Размер выплат проиндексируют в 2025

В Новосибирске проиндексируют выплаты пострадавшим в ЧС

7 февраля 2025, 13:06
Фото: 1MI. Размер выплат проиндексируют в 2025
В МЧС России сообщил о возможной индексации выплат для пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций.

Индексацию выплат рассмотрят в Правительстве РФ.

Глава МЧС России Александр Куренков сообщает, что в случае одобрения проекта, выплаты проиндексируют на 9,5%. Напомним, постановлением Правительства от 2024 года установлены следующие суммы выплат:

  • Единовременная выплата при ЧС — 15 тысяч рублей;
  • При частичной утрате имущества — 75 тысяч;
  • При полной утрате имущества — 150 тысяч;
  • Выплаты родственникам погибших — 1,5 млн. рублей;
  • За вред здоровью — от 300 тысяч рублей.

В случае одобрения индексации, перерасчет произведут с апреля этого года.

Ранее новосибирцам сообщили точные размеры детских пособий 2025. Также стало известно об отказе в выплате пособий многодетной матери из ДНР.

Стал известен график получения пенсий и пособий в феврале в Новосибирской области
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#София Самарина#Экономика#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Выплаты#Россия#МЧС#Выплаты и пособия#Социальные выплаты
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