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Posted 7 февраля, 09:05

Published 7 февраля, 09:05

Modified 7 февраля, 09:07

Updated 7 февраля, 09:07

Мужчина погиб

В Новосибирске рабочий погиб под колесами трактора — кто за это ответит

7 февраля 2025, 09:05
Фото: 1MI. Мужчина погиб

В Новосибирске суд найдет виновных в гибели рабочего под колесами трактора

В Новосибирске в суд направили дело по факту гибели рабочего, подробности передали в прокуратуре и СКР.

Обвинительное заключение в отношении двух работников одной из организаций утверждено в суде Ленинского района. Как рассказали следователи, весной прошлого года рабочим нужно было перевезти трактор с помощью тягача.

Это должен был проконтролировать шеф-инженер, однако тот не явился на место и поручил сотрудникам выполнить перевозку самостоятельно. Тогда инженер завел трактор и наехал на коллегу, который стоял на платформе тягача. Двух фигурантов дела обвинили в нарушении правил безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

Уголовное дело (ч. 2 ст. 216 УК РФ) направили в суд. Теперь его начнут рассматривать по существу. По данной статье виновных могут наказать принудительными работами до 5 лет, либо лишением свободны на тот же срок. В Новосибирске агрессивная мамочка может заплатить 100 000 за оскорбления в чате.

Фото: СУ СКР по НСО
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Уголовное дело#18+
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