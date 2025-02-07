В Новосибирске рабочий погиб под колесами трактора — кто за это ответит

Это должен был проконтролировать шеф-инженер, однако тот не явился на место и поручил сотрудникам выполнить перевозку самостоятельно. Тогда инженер завел трактор и наехал на коллегу, который стоял на платформе тягача. Двух фигурантов дела обвинили в нарушении правил безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.