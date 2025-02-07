В Новосибирске рабочий погиб под колесами трактора — кто за это ответит

Posted 7 февраля, 09:05
Published 7 февраля, 09:05
Modified 7 февраля, 09:07
Updated 7 февраля, 09:07
Обвинительное заключение в отношении двух работников одной из организаций утверждено в суде Ленинского района. Как рассказали следователи, весной прошлого года рабочим нужно было перевезти трактор с помощью тягача.
Это должен был проконтролировать шеф-инженер, однако тот не явился на место и поручил сотрудникам выполнить перевозку самостоятельно. Тогда инженер завел трактор и наехал на коллегу, который стоял на платформе тягача. Двух фигурантов дела обвинили в нарушении правил безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.
Уголовное дело (ч. 2 ст. 216 УК РФ) направили в суд. Теперь его начнут рассматривать по существу. По данной статье виновных могут наказать принудительными работами до 5 лет, либо лишением свободны на тот же срок. В Новосибирске агрессивная мамочка может заплатить 100 000 за оскорбления в чате.