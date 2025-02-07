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Posted 7 февраля, 10:05

Published 7 февраля, 10:05

Modified 7 февраля, 10:07

Updated 7 февраля, 10:07

Мужчина напал на девушку

В Новосибирске у «лифтового педофила» могла быть не одна жертва

7 февраля 2025, 10:05
Фото: Изображение Midjourney. Мужчина напал на девушку
В Новосибирске у подозреваемого педофила могла быть не одна жертва, о чем рассказали жители города.

30-летнего мужчину арестовали в Новосибирске после нападения на 17-летнюю девушку в лифте дома Кировского района. Как отмечают следователи, он выследил жертву в автобусе, проследовал за ней до дома, зашел в лифт, затем вышел с ней на 16-м этаже и напал на нее.

На крики вышел отец, который и заступился за свою дочь. Тогда предполагаемого педофила задержали и отправили за решетку до апреля. Когда ему избирали меру пресечения, тот не возражал против ареста, однако внезапно начал агрессировать, в результате чего к нему применили силу.

После шумихи горожане рассказали, что ранее этот мужчина «охотился» на девочек в другом микрорайоне — Весенний. Там его неоднократно видели засматривающимся на несовершеннолетних.

В Новосибирске агрессор напал на женщину в лифте
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