В Новосибирске у «лифтового педофила» могла быть не одна жертва

На крики вышел отец, который и заступился за свою дочь. Тогда предполагаемого педофила задержали и отправили за решетку до апреля. Когда ему избирали меру пресечения, тот не возражал против ареста, однако внезапно начал агрессировать, в результате чего к нему применили силу.