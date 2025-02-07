В Новосибирске у «лифтового педофила» могла быть не одна жертва

Posted 7 февраля, 10:05
Published 7 февраля, 10:05
Modified 7 февраля, 10:07
Updated 7 февраля, 10:07
30-летнего мужчину арестовали в Новосибирске после нападения на 17-летнюю девушку в лифте дома Кировского района. Как отмечают следователи, он выследил жертву в автобусе, проследовал за ней до дома, зашел в лифт, затем вышел с ней на 16-м этаже и напал на нее.
На крики вышел отец, который и заступился за свою дочь. Тогда предполагаемого педофила задержали и отправили за решетку до апреля. Когда ему избирали меру пресечения, тот не возражал против ареста, однако внезапно начал агрессировать, в результате чего к нему применили силу.
После шумихи горожане рассказали, что ранее этот мужчина «охотился» на девочек в другом микрорайоне — Весенний. Там его неоднократно видели засматривающимся на несовершеннолетних.