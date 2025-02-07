В новосибирском Академгородке завелся догхантер

Posted 7 февраля, 10:06
Published 7 февраля, 10:06
Modified 7 февраля, 10:08
Updated 7 февраля, 10:08
В Новосибирске у жителей домов Академгородка возник конфликт с пожилым соседом. Мужчину начали подозревать в том, что он травит дворовых собак.
По словам жильцов, владельцы домашних животных не раз видели, как пенсионер рассыпал отраву возле домов на улице Демакова, 1, и Полевая, 6. Сам мужчина живет во втором доме. Помимо того, что он рассыпает неизвестное вещество, сибиряк также агрессивно разговаривает с людьми.
Владельцы собак предполагают, что пенсионер рассыпает опасное вещество. Однако у активных соседей нет на данный момент никаких доказательств того, что отраву рассыпает именно пенсионер.
Напомним, что недавно в новосибирские власти рассказали о том, сколько в городе было поймано беспризорных собак.