В новосибирском Академгородке завелся догхантер

По словам жильцов, владельцы домашних животных не раз видели, как пенсионер рассыпал отраву возле домов на улице Демакова, 1, и Полевая, 6. Сам мужчина живет во втором доме. Помимо того, что он рассыпает неизвестное вещество, сибиряк также агрессивно разговаривает с людьми.