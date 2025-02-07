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Posted 7 февраля, 10:06

Published 7 февраля, 10:06

Modified 7 февраля, 10:08

Updated 7 февраля, 10:08

Новосибирцы подозревают пенсионера в травле собак на улице.

В новосибирском Академгородке завелся догхантер

7 февраля 2025, 10:06
Фото: 1MI. Новосибирцы подозревают пенсионера в травле собак на улице.
Новосибирцы рассказали, что странный мужчина в Академгородке пытался отравить собак.

В Новосибирске у жителей домов Академгородка возник конфликт с пожилым соседом. Мужчину начали подозревать в том, что он травит дворовых собак.

По словам жильцов, владельцы домашних животных не раз видели, как пенсионер рассыпал отраву возле домов на улице Демакова, 1, и Полевая, 6. Сам мужчина живет во втором доме. Помимо того, что он рассыпает неизвестное вещество, сибиряк также агрессивно разговаривает с людьми.

Владельцы собак предполагают, что пенсионер рассыпает опасное вещество. Однако у активных соседей нет на данный момент никаких доказательств того, что отраву рассыпает именно пенсионер.

Напомним, что недавно в новосибирские власти рассказали о том, сколько в городе было поймано беспризорных собак.

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#Ксения Высотина#Общество#Новосибирск#Животные#Собаки#Домашние животные
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