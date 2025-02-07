atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 7 февраля, 05:41

Published 7 февраля, 05:41

Modified 7 февраля, 05:43

Updated 7 февраля, 05:43

В будущем всю территорию планируют поделить на географические зоны

В Новосибирском зоопарке назвали срок запуска павильона «Азия»

7 февраля 2025, 05:41
Фото: Эмилия Губарева. atas.info. В будущем всю территорию планируют поделить на географические зоны
Одними из первых обитателей нового комплекса станут карликовые бегемоты, рассказал директор зоопарка.

Комплекс павильонов «Азия» в Новосибирском зоопарке планируют открыть в октябре 2025 года. Часть его вольер будут запущены уже в середине лета. В новом комплексе посетители смогут увидеть малых панд, японских макак, тапиров, медоедов, карликовых бегемотов. По словам директора зоопарка Андрея Шило, договорится о взаимном обмене животными с коллегами из Юго-Восточной Азии даже в условиях санкций относительно несложно.

«Карликовые бегемоты уже скоро приедут к нам из Королевства Таиланд. В обмен они хотят манулов, харз, ну и белых мишек конечно», — сказал Андрей Шило журналистам.

Параллельно строительству павильонов «Азии» идет проектирование комплекса «Северный полюс». Предполагается, что работы по его возведению начнутся в мае текущего года. Ориентировочная стоимость строительства — 230-250 миллионов рублей, добавил директор зоопарка.

Гиены, макаки и кенгуру: кто еще появится в Новосибирском зоопарке
Узнать подробнее
Читайте также:
Пеленки и соски готовы: в Новосибирском зоопарке ожидают массовое рождение малышейДень рождения отмечает медведица из Новосибирского зоопаркаДетеныши горностая родились в Новосибирском зоопарке впервые за полвека
#Новосибирск#Строительство#Зоопарк#Вольер#Азия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика