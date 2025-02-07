В Новосибирском зоопарке назвали срок запуска павильона «Азия»

Posted 7 февраля, 05:41
Published 7 февраля, 05:41
Modified 7 февраля, 05:43
Updated 7 февраля, 05:43
Комплекс павильонов «Азия» в Новосибирском зоопарке планируют открыть в октябре 2025 года. Часть его вольер будут запущены уже в середине лета. В новом комплексе посетители смогут увидеть малых панд, японских макак, тапиров, медоедов, карликовых бегемотов. По словам директора зоопарка Андрея Шило, договорится о взаимном обмене животными с коллегами из Юго-Восточной Азии даже в условиях санкций относительно несложно.
«Карликовые бегемоты уже скоро приедут к нам из Королевства Таиланд. В обмен они хотят манулов, харз, ну и белых мишек конечно», — сказал Андрей Шило журналистам.
Параллельно строительству павильонов «Азии» идет проектирование комплекса «Северный полюс». Предполагается, что работы по его возведению начнутся в мае текущего года. Ориентировочная стоимость строительства — 230-250 миллионов рублей, добавил директор зоопарка.