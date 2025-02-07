В школах Новосибирска стало больше детей с ОВЗ

Процент детей с ОВЗ в школах Новосибирска стал больше. Как пишет портал «ФедералПресс», ссылаясь на министерство образования региона, с 2024 по 2025 год доля таких несовершеннолетних увеличилась в новосибирской образовательных учреждениях на 1%. Теперь она составляет почти 15% (более 30,3 тысячи детей).