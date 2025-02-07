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Posted 7 февраля, 07:44

Published 7 февраля, 07:44

Modified 7 февраля, 07:46

Updated 7 февраля, 07:46

В новосибирских школах поднялся процент детей с ОВЗ.

В школах Новосибирска стало больше детей с ОВЗ

7 февраля 2025, 07:44
Фото: Изображение Midjourney. В новосибирских школах поднялся процент детей с ОВЗ.
В Министерстве образования рассказали об увеличении числа детей с ОВЗ в школах Новосибирска.

Процент детей с ОВЗ в школах Новосибирска стал больше. Как пишет портал «ФедералПресс», ссылаясь на министерство образования региона, с 2024 по 2025 год доля таких несовершеннолетних увеличилась в новосибирской образовательных учреждениях на 1%. Теперь она составляет почти 15% (более 30,3 тысячи детей).

Также представители минобразования рассказали, что школьники с ограниченными возможностями здоровья стали чаще появляться в школах из-за совершенствования системы образования. Помимо этого, в учреждениях начали внедрять новые техники для диагностирования поведенческих расстройств.

Добавим, что к детям с ОВЗ относятся школьники с нарушениями зрения, те, у кого есть расстройства поведения и имеется задержка в развитии.

Напомним, как ранее сообщалось о школьнице, которая повредила голову в Новосибирске.

Школу для одной ученицы решили не закрывать в Новосибирской области
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#Ксения Высотина#Общество#Новосибирск#Дети#Школа#Здоровье
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