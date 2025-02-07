В школах Новосибирска стало больше детей с ОВЗ

Posted 7 февраля, 07:44
Published 7 февраля, 07:44
Modified 7 февраля, 07:46
Updated 7 февраля, 07:46
Процент детей с ОВЗ в школах Новосибирска стал больше. Как пишет портал «ФедералПресс», ссылаясь на министерство образования региона, с 2024 по 2025 год доля таких несовершеннолетних увеличилась в новосибирской образовательных учреждениях на 1%. Теперь она составляет почти 15% (более 30,3 тысячи детей).
Также представители минобразования рассказали, что школьники с ограниченными возможностями здоровья стали чаще появляться в школах из-за совершенствования системы образования. Помимо этого, в учреждениях начали внедрять новые техники для диагностирования поведенческих расстройств.
Добавим, что к детям с ОВЗ относятся школьники с нарушениями зрения, те, у кого есть расстройства поведения и имеется задержка в развитии.
Напомним, как ранее сообщалось о школьнице, которая повредила голову в Новосибирске.