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Posted 7 февраля, 09:13

Published 7 февраля, 09:13

Modified 7 февраля, 09:15

Updated 7 февраля, 09:15

На компанию, которая занималась строительством станции «Спортивная» в Новосибирске, было направлено два иска.

В суд Новосибирска направлены новые иски на экс-подрядчика станции «Спортивная»

7 февраля 2025, 09:13
Фото: 1MI. На компанию, которая занималась строительством станции «Спортивная» в Новосибирске, было направлено два иска.
Новые иски на бывшего подрядчика, который занимался строительством станции «Спортивная», направлены в Арбитражный суд.

В Новосибирске в Арбитражный суд поступили новые иски на бывшего подрядчика станции метро «Спортивная». Как говорится в картотеке, на фирму подал два иска департамент транспорта. Его общая сумма составляет более 80 миллионов рублей.

Напомним, что еще одной стройкой занималась та же компания «СпецТрансСтрой». Еще в конце января 2025 года суд Кемеровской области принял решение о том, что следует арестовать денежные средства, которые на данный момент находится на банковский счетах фирмы. После решения суда, был выдан исполнительный лист. Тогда прокуратура Кузбасса хотела взыскать с компании более ста миллионов рублей за срыв контактов по ремонту Запсибовского моста и тоннеля. Подрядчик должен был закончить с ним в сентябре прошлого года.

Спустя время фирма стала заниматься строительством станции «Спортивная» в Новосибирске. В августе прошлого года компания лишилась данных контактов из-за решения администрации областного центра. Спустя время, «Территориальное управление автодорог» также расторгло с компанией еще несколько контрактов по капитальному ремонту автодорог

Напомним, что в Новосибирске была определена компания, которая займется продлением Дзержинской линии метро.

Стало известно, что будет с недостроенной станцией метро «Спортивная» в Новосибирске
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