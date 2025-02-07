В суд Новосибирска направлены новые иски на экс-подрядчика станции «Спортивная»

Напомним, что еще одной стройкой занималась та же компания «СпецТрансСтрой». Еще в конце января 2025 года суд Кемеровской области принял решение о том, что следует арестовать денежные средства, которые на данный момент находится на банковский счетах фирмы. После решения суда, был выдан исполнительный лист. Тогда прокуратура Кузбасса хотела взыскать с компании более ста миллионов рублей за срыв контактов по ремонту Запсибовского моста и тоннеля. Подрядчик должен был закончить с ним в сентябре прошлого года.