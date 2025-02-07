В суд Новосибирска направлены новые иски на экс-подрядчика станции «Спортивная»

Posted 7 февраля, 09:13
Published 7 февраля, 09:13
Modified 7 февраля, 09:15
Updated 7 февраля, 09:15
В Новосибирске в Арбитражный суд поступили новые иски на бывшего подрядчика станции метро «Спортивная». Как говорится в картотеке, на фирму подал два иска департамент транспорта. Его общая сумма составляет более 80 миллионов рублей.
Напомним, что еще одной стройкой занималась та же компания «СпецТрансСтрой». Еще в конце января 2025 года суд Кемеровской области принял решение о том, что следует арестовать денежные средства, которые на данный момент находится на банковский счетах фирмы. После решения суда, был выдан исполнительный лист. Тогда прокуратура Кузбасса хотела взыскать с компании более ста миллионов рублей за срыв контактов по ремонту Запсибовского моста и тоннеля. Подрядчик должен был закончить с ним в сентябре прошлого года.
Спустя время фирма стала заниматься строительством станции «Спортивная» в Новосибирске. В августе прошлого года компания лишилась данных контактов из-за решения администрации областного центра. Спустя время, «Территориальное управление автодорог» также расторгло с компанией еще несколько контрактов по капитальному ремонту автодорог
Напомним, что в Новосибирске была определена компания, которая займется продлением Дзержинской линии метро.