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Posted 7 февраля, 05:41

Published 7 февраля, 05:41

Modified 7 февраля, 05:43

Updated 7 февраля, 05:43

Муж напугал жену

Житель Новосибирска пролил кетчуп и написал прощальное СМС супруге

7 февраля 2025, 05:41
Фото: 1MI. Муж напугал жену
В Новосибирске мужчина решил вернуть свою жену необычным способом: к делу подключились спасатели МАСС.

Нетипичный инцидент произошел 6 февраля в Первомайском районе. Мужчина прислал своей жене фото с окровавленной комнатой. Также он отправил прощальное сообщение.

Рассмотрев снимки внимательнее, стало ясно, что это был кетчуп. Угрозой счета жизни он решил вернуть свою супругу. На деле шутку рассекретили.

Спасатели выехали на место. Дверь «актер» открыл сам. Никаких следов суицида у него не нашли. Теперь в деле разберется полиция. Недавно на автомобиль другого мужчины приклеили табличку с датой гибели. Это напугала сибиряка и его родственников.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#МАСС#Спасатели МАСС#Шутка
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