Житель Новосибирска пролил кетчуп и написал прощальное СМС супруге

Спасатели выехали на место. Дверь «актер» открыл сам. Никаких следов суицида у него не нашли. Теперь в деле разберется полиция. Недавно на автомобиль другого мужчины приклеили табличку с датой гибели. Это напугала сибиряка и его родственников.