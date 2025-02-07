Жители Новосибирска пожаловались на сбой расписания троллейбусов №24

Напомним, как вчера в областном центре образовалась пробка из-за аварии с новым троллейбусом. 6 февраля сообщалось, что ДТП произошло в Железнодорожном районе. Уточняется, что оно случилось на улице Владимировской. Дорогу не поделили новый троллейбус и фура.