Жители Новосибирска пожаловались на сбой расписания троллейбусов №24

Posted 7 февраля, 10:47
Published 7 февраля, 10:47
Modified 7 февраля, 10:49
Updated 7 февраля, 10:49
Жители Новосибирска жалуются на качество работы водителей троллейбусов №24. Свое недовольство горожане выражают в социальных сетях.
«С конечной должен отправляться в 5:48, он уже пролетел в 5:48 Краузе, это первый троллейбус, почему он уходит раньше на 5 минут? И такое часто наблюдается за иностранными специалистами. Когда уже наведут порядок? То гонки устраивают, то не по времени отправляются», — пишут новосибирцы в Интернете.
«Atas.info» уже отправил запрос в департамент транспорта Новосибирска, чтобы разобраться в ситуации.
Напомним, как вчера в областном центре образовалась пробка из-за аварии с новым троллейбусом. 6 февраля сообщалось, что ДТП произошло в Железнодорожном районе. Уточняется, что оно случилось на улице Владимировской. Дорогу не поделили новый троллейбус и фура.