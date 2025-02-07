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Posted 7 февраля, 10:47

Published 7 февраля, 10:47

Modified 7 февраля, 10:49

Updated 7 февраля, 10:49

Новосибирцам не нравится качество работы водителей троллейбусов №24.

Жители Новосибирска пожаловались на сбой расписания троллейбусов №24

7 февраля 2025, 10:47
Фото: 1MI. Новосибирцам не нравится качество работы водителей троллейбусов №24.
Новосибирцы рассказывают, что троллейбусы приезжают на остановку не вовремя.

Жители Новосибирска жалуются на качество работы водителей троллейбусов №24. Свое недовольство горожане выражают в социальных сетях.

«С конечной должен отправляться в 5:48, он уже пролетел в 5:48 Краузе, это первый троллейбус, почему он уходит раньше на 5 минут? И такое часто наблюдается за иностранными специалистами. Когда уже наведут порядок? То гонки устраивают, то не по времени отправляются», — пишут новосибирцы в Интернете.

«Atas.info» уже отправил запрос в департамент транспорта Новосибирска, чтобы разобраться в ситуации.

Напомним, как вчера в областном центре образовалась пробка из-за аварии с новым троллейбусом. 6 февраля сообщалось, что ДТП произошло в Железнодорожном районе. Уточняется, что оно случилось на улице Владимировской. Дорогу не поделили новый троллейбус и фура.

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#Ксения Высотина#Общество#Транспорт#Новосибирск#Троллейбус#Жалоба
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