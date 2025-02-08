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Posted 8 февраля, 07:35

Published 8 февраля, 07:35

Modified 8 февраля, 09:38

Updated 8 февраля, 09:38

Кикина полетит в космос

Космонавт из Новосибирска Анна Кикина снова полетит в космос

8 февраля 2025, 07:35
Фото: Изображение Midjourney. Кикина полетит в космос
Новосибирский космонавт снова отправится в космическое путешествие, о чем сообщили в Роскосмосе.

Анна Кикина планирует отправиться в полет в космос. Она собирается отправиться в космический полет. Сибирячка заменит космонавта Сергея Корсакова в команде на борту «Союза МС-29». С ней в космос отправятся Петр Дубров и астронавт NASA Анил Менон Самойленко в рамках миссии МКС-75.

Стоит отметить, что Анна Кикина родилась на свет 27 августа 1984 года в Новосибирске. В 2005 году она завершила курсы в МЧС России, а через год получила диплом по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях», став инженером.

Некоторое время она работала инструктором по плаванию, гидом на Алтае и программным директором на радио. С сентября 2016 года она единственная женщина в отряде космонавтов Роскосмоса.

Роскосмос назвал дату отправления сибирячки Анны Кикиной в космос
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Космос#Полет
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