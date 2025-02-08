Космонавт из Новосибирска Анна Кикина снова полетит в космос

Posted 8 февраля, 07:35
Published 8 февраля, 07:35
Modified 8 февраля, 09:38
Updated 8 февраля, 09:38
Анна Кикина планирует отправиться в полет в космос. Она собирается отправиться в космический полет. Сибирячка заменит космонавта Сергея Корсакова в команде на борту «Союза МС-29». С ней в космос отправятся Петр Дубров и астронавт NASA Анил Менон Самойленко в рамках миссии МКС-75.
Стоит отметить, что Анна Кикина родилась на свет 27 августа 1984 года в Новосибирске. В 2005 году она завершила курсы в МЧС России, а через год получила диплом по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях», став инженером.
Некоторое время она работала инструктором по плаванию, гидом на Алтае и программным директором на радио. С сентября 2016 года она единственная женщина в отряде космонавтов Роскосмоса.