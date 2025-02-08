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Posted 8 февраля, 03:09

Published 8 февраля, 03:09

Modified 8 февраля, 04:11

Updated 8 февраля, 04:11

Погибли люди

В Новосибирске прошло два года с момента взрыва газа в доме на Линейной

8 февраля 2025, 03:09
Фото: 1MI. Погибли люди
Сюжет
Взрыв дома на ул. Линейной
В Новосибирске прошло несколько лет с момента хлопка газа в доме на Линейной улице: вспоминаем трагедию.

9 февраля в Новосибирске будет ровно два года со взрыва газа в доме на Линейной, 39. В этот день в пятиэтажке произошла утечка газа: обрушился целый подъезд. Под завалами остались жители: среди них погибли 15 человек.

Вскоре дом признали аварийным и снесли. Всех жильцов расселили. К ответственности привлекли двух обвиняемых: Евгения Кавуна и Ирину Урбах: они меняли газовое оборудование накануне трагедии за деньги. Каждому дали по 10 лет колонии. Свою вину они отрицали.

Ранее мы рассказывали, как виновный во взрыве газа в доме на Линейной оспаривает свой приговор. Евгений Кавун не согласен с обвинениями.

Взрыв
Взрыв
Взрыв
Взрыв. Фото: 1MI
Мемориальный сквер может появится на месте взрыва на Линейной
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Погиб#Взрыв#Трагедия#Взрыв дома на ул. Линейной#Линейная
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