В Новосибирске прошло два года с момента взрыва газа в доме на Линейной

Posted 8 февраля, 03:09
Published 8 февраля, 03:09
Modified 8 февраля, 04:11
Updated 8 февраля, 04:11
9 февраля в Новосибирске будет ровно два года со взрыва газа в доме на Линейной, 39. В этот день в пятиэтажке произошла утечка газа: обрушился целый подъезд. Под завалами остались жители: среди них погибли 15 человек.
Вскоре дом признали аварийным и снесли. Всех жильцов расселили. К ответственности привлекли двух обвиняемых: Евгения Кавуна и Ирину Урбах: они меняли газовое оборудование накануне трагедии за деньги. Каждому дали по 10 лет колонии. Свою вину они отрицали.
Ранее мы рассказывали, как виновный во взрыве газа в доме на Линейной оспаривает свой приговор. Евгений Кавун не согласен с обвинениями.