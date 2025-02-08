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Posted 8 февраля, 11:21

Published 8 февраля, 11:21

Modified 8 февраля, 11:23

Updated 8 февраля, 11:23

Иващенко умер

В Новосибирске скончался бывший министр сельского хозяйства Георгий Иващенко

8 февраля 2025, 11:21
Фото: Изображение Midjourney. Иващенко умер
В Новосибирске ушел из жизни бывший министр сельского хозяйства, о чем сообщил аграрный университет, где трудился Георгий Иващенко.

8 февраля стало известно о смерти проректора Новосибирского государственного аграрного университета, заслуженного деятеля агропромышленного комплекса России, кандидата экономических наук Георгия Иващенко.

Георгию Васильевичу было 72 года на момент его смерти. Работники регионального министерства сельского хозяйства выразили соболезнования семье и близким Георгия Иващенко. С 2010 по 2015 годы он занимал должность министра сельского хозяйства в области, а в 2015 году его назначили проректором НГАУ.

Все коллеги выразили соболезнования родным и близким бывшего министра с/х. Прощальная церемония пройдет в понедельник, 10 февраля. В Новосибирске дочь засудила больницу за гибель отца.

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