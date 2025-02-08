В Новосибирске скончался бывший министр сельского хозяйства Георгий Иващенко

Георгию Васильевичу было 72 года на момент его смерти. Работники регионального министерства сельского хозяйства выразили соболезнования семье и близким Георгия Иващенко. С 2010 по 2015 годы он занимал должность министра сельского хозяйства в области, а в 2015 году его назначили проректором НГАУ.